Анонсирован рост страховых пенсий на 7,6% в 2026 году

В рамках бюджета на 2026 год запланировано повышение всех пенсий для пенсионеров, расширение системы долговременного ухода и поддержка многодетных матерей, уже вышедших на пенсию. Как сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Известиям», с 1 января 2026 года пенсии для 58 миллионов получателей страховых пенсий будут повышены на 7,6%.

Помимо этого, социальные пенсии вырастут на 6,8%, а с 1 октября 2026 года на 4% будут повышены военные пенсии. В рамках бюджета также предусмотрено повышение всех социальных выплат и гарантий по 40 видам межгосударственной поддержки, включая доплаты к пенсии.

Бессараб уточнила, что прожиточный минимум для пенсионеров составит 16,2 тыс. рублей, и ни один пенсионер в России не будет получать меньше этой суммы. В случае, если прожиточный минимум в регионах выше, местные бюджеты будут доплачивать разницу.

Также в 2026 году будет предусмотрен перерасчет пенсий для многодетных матерей, которые уже вышли на пенсию, добавив около 2 тыс. рублей к их ежемесячным выплатам.