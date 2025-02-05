Андрей Орлов: "В 90% случаев рак излечим, если он выявлен на ранних стадиях"

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День борьбы против рака был учрежден на первой Всемирной противораковой конференции 4 февраля 2000 года в Париже. Его цель — повышение осведомлённости о раке, привлечение внимания к предотвращению, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний. Лозунг Всемирного дня борьбы против рака в 2025 году – «Объединены уникальностью».



К факторам риска развития рака относятся:

— вредные привычки,

— избыточный вес,

— низкая физическая активность,

— нерациональное питание,

— ионизирующее и УФ-излучение,

— наследственность.



"В 90% случаев рак излечим, если он выявлен на ранних стадиях. Около трети всех случаев онкозаболеваний можно предотвратить за счет регулярного прохождения профилактических и диспансерных осмотров. Так, в 2024 году в рамках проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения было осмотрено почти 1,5 миллиона человек, - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Всего в ходе диспансеризации впервые выявлены заболевания у 150 тысяч человек, среди которых 2907 случаев злокачественных новообразований, причем более 70% из них выявлены на ранних стадиях. На первом месте находятся злокачественные новообразования молочной железы, на втором – колоректальный рак, далее рак предстательной железы и рак шейки матки".



Диспансеризация проводится в поликлинике, при подозрении на заболевание лечащий врач направляет пациента на уточняющую диагностику в центр амбулаторной онкологической помощи.



"Революционный шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями был сделан благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В период 2019 по 2024 годы практически был обновлен парк медицинского оборудования во всех профильных медицинских организациях. Всего мы поставили 360 единиц медицинского оборудования, в том числе 4 линейных ускорителя, 2 гамма-камеры, 3 стационарных рентгеновских аппарата, 14 маммографов, 3 компьютерных томографа, 2 магнитно-резонансных томографа, 43 аппарата УЗИ. Также создали 12 центров амбулаторной онкологической помощи", - отметил руководитель ведомства.



Внедрены новые методы диагностики и лечения онкозаболеваний

Снизилась одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями до 21,2%

Улучшилась выявляемость злокачественный заболеваний на ранних стадиях

Увеличилось количество пациентов со злокачественными заболеваниями, живущих более 5 лет с момента постановки диагноза до 59,9%.



Работа по развитию специализированной службы, оснащению медучреждений современным оборудованием, повышению доступности онкологической помощи продолжится в этом году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото: минздрав СО