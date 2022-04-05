Американский астронавт Марк Ванде Хай рассказал о сотрудничестве с российскими коллегами на МКС

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Американский астронавт Марк Ванде Хай считает российских коллег отличными людьми, с которыми удается выстраивать профессиональное взаимодействие, несмотря на ситуацию на Украине, передает ТАСС.

"Я не избегал обсуждения этой темы с коллегами. Мы говорили об этом не долго, но я спрашивал их, что они чувствуют, иногда задавал конкретные вопросы. Но мы были сосредоточены, прежде всего, на нашей совместной миссии. Если говорить конкретно о моих отношениях с российскими коллегами, то они есть и будут моими очень близкими друзьями. Мы поддерживаем друг друга во всем. У меня никогда не было сомнений в возможности продолжать работу с ними. Они очень хорошие профессионалы, компетентные в техническом плане и отличные люди, так что я всегда буду рад находиться с ними на космической станции", - рассказал он во вторник на пресс-конференции.

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