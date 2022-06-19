Аллерголог рассказал, кого комары кусают чаще других

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В интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева сообщила, что комары не имеют предпочтений, связанных с группой крови или комплекцией человека, главное, что имеет значение для этих насекомых – толщина кожи.

«На самом деле у комаров включается как бы "тепловизор" – они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей – чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех», – уверена врач.

Ярцева отвергла мнение, что комары предпочитают в качестве жертв людей в состоянии алкогольного опьянения.

«Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что, если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет», – сказала Ярцева.