Я нашел ошибку
Главные новости:
Аллерголог рассказал, кого комары кусают чаще других
Аллерголог рассказал, кого комары кусают чаще других
ФАС назвала парадоксальными цены на авиатопливо в России
ФАС назвала парадоксальными цены на авиатопливо в России
Сейчас Tesla завершила строительство одного участка протяженностью 2,7 км.
Компания Илона Маска Boring Company построит подземные туннели для поездок на Tesla под центром Лас-Вегаса
В Самаре за сутки заболели 33 человека.
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса
На надгробие есть логотип Internet Explorer, а также «годы жизни» с 17 августа 1995 года по 15 июня 2022 года.
В Южной Корее установлен настоящий памятник на «могиле» Internet Explorer
В этом году за три дня по данным регионального Минэкономразвития удалось привлечь в губернию свыше 70 млрд рублей инвестиций.
Новые школы, межвузовский кампус и развитие заводов: Дмитрий Богданов - о работе Самарской области на ПМЭФ-2022
Улицу в Ливерпуле временно переименовали в честь Пола Маккартни по случаю его юбилея.
Экс-участнику группы The Beatles Полу Маккартни исполнилось 80 лет
Гостей здесь ждет экспресс-знакомство с учреждением культуры со 162-летней историей, краткая экскурсия в книгохранилище, увлекательные игры и мастер-классы.
СОУНБ приглашает самарцев  на проект «Лето с библиотекой»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Аллерголог рассказал, кого комары кусают чаще других

19 июня 2022 10:21
33
Аллерголог рассказал, кого комары кусают чаще других

В интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева сообщила, что комары не имеют предпочтений, связанных с группой крови или комплекцией человека, главное, что имеет значение для этих насекомых – толщина кожи.

«На самом деле у комаров включается как бы "тепловизор" – они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей – чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех», – уверена врач.

Ярцева отвергла мнение, что комары предпочитают в качестве жертв людей в состоянии алкогольного опьянения.

«Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что, если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет», – сказала Ярцева.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
27
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
511
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
704
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
1586
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
17 июня 2022  14:03
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
535
Весь список