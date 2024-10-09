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Алина Пекова первой среди россиян покорила 14 высочайших гор мира

9 октября 2024 23:21
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Ранее всего 42 человека взбиралось на 14 высочайших вершин мира.

Алина Пекова первой среди россиян покорила 14 высочайших гор мира. Об этом говорится на странице организатора экспедиции Seven Summits Treks в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), сообщает РБК.

Последней из списка 31-летняя россиянка покорила гору Шишабангма (8027 м) в Гималаях. Как говорится в сообщении, участникам еще предстоит спуститься в базовый лагерь.

Ранее Пекова взошла на Эверест (8848 м), Канченджангу (8586 м), Лхоцзе (8516 м), Макалу (8485 м), Чо-Ойю (8201 м), Дхаулагири (8167 м), Манаслу (8156 м), Нанга-Парбат (8126 м), Аннапурна (8091 м), которые находятся в Гималаях, а также на Чогори/К2 (8614 м), Гашербрум I (8080 м), Гашербрум II (8035 м), Броуд-Пик (8051 м) — восьмитысячники из горной системы Каракорум.

Альпинистка начала восхождение с апреля 2023 года. За шесть месяцев она покорила 11 восьмитысячников, что считается рекордом России.

Ранее всего 42 человека взбиралось на 14 высочайших вершин мира, в том числе 18 — без баллонов кислорода. Первым был легендарный итальянский альпинист Райнхольд Месснер (период восхождения — 1970–1986 годы).

До Пековой всего три женщины взбирались на все 14 вершин. Норвежка Кристин Харила и шерпа Тенджен-лама в 2023 году поднялись на все 14 восьмитысячников.

Из россиян же до Пековой на 13 высочайших вершин мира взошел только Сергей Богомолов.

 

Фото:   freepik.com

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