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Александра Хинштейна наградили одной из высших наград Росгвардии

7 марта 2025 13:07
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Александра Хинштейна наградили одной из высших наград Росгвардии

Временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна наградили одной из высших наград Росгвардии, пишет Смотрим.

Почетный знак директора Росгвардии в торжественной обстановке вручил политику заместитель главнокомандующего войсками нацгвардии Анатолий Маликов.

"Горжусь тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры. Никогда не прерывал связи с родным ведомством и после ухода", – сказал врио губернатора у себя в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что роль и значение Росгвардии в регионе сложно переоценить. От слаженной работы рогвардейцев зависят спокойствие и безопасность жителей области.

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