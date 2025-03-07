Временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна наградили одной из высших наград Росгвардии, пишет Смотрим.
Почетный знак директора Росгвардии в торжественной обстановке вручил политику заместитель главнокомандующего войсками нацгвардии Анатолий Маликов.
"Горжусь тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры. Никогда не прерывал связи с родным ведомством и после ухода", – сказал врио губернатора у себя в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что роль и значение Росгвардии в регионе сложно переоценить. От слаженной работы рогвардейцев зависят спокойствие и безопасность жителей области.