Временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна наградили одной из высших наград Росгвардии, пишет Смотрим.

Почетный знак директора Росгвардии в торжественной обстановке вручил политику заместитель главнокомандующего войсками нацгвардии Анатолий Маликов.

"Горжусь тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры. Никогда не прерывал связи с родным ведомством и после ухода", – сказал врио губернатора у себя в Telegram-канале.