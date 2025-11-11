Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области

119

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером, режиссером Даниилом Воробьевым состоялась 10 ноября в школе № 10 образовательного центра «Лик» г. Отрадный.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнали, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

«Огромное спасибо Российскому обществу «Знание» за эту важную инициативу. Она ценна тем, что позволяет нам не только проверить себя, но и вновь обратиться к теме чтения в нашем бесконечно шумном информационном пространстве. Это чрезвычайно значимо. На этих встречах мы обсуждаем сам подход к литературе: как нужно читать, как анализировать стихотворение и каким образом донести его смысл до слушателя со сцены», — поделился Даниил Воробьев.

Он отметил, что такие инициативы, как литературные клубы на базе школ и других образовательных учреждений — это противовес тотальной цифровизации. В то время, когда гаджеты поглощают внимание ребенка, такие клубы предлагают здоровую альтернативу, возвращая нас к книге и живому общению. Ведь чтение — это совершенно иной опыт: оно требует другой дистанции, иного уровня сосредоточенности и иного типа мышления, способствует формированию уникального образного ряда.

Кроме того, актер уверен, что эффективными инструментами могут стать литературные конкурсы и игровые форматы. Например, экранизация или театральная постановка произведений русской и зарубежной классики — это прекрасный способ увлечь молодое поколение. Такой интерактивный подход позволяет по-новому взглянуть на литературу и вовлекает в мир книги через действие и творчество.

Даниил Воробьев поделился с ребятами, что очень любит читать. Так, например, на его книжной полке есть книги Елены Блаватской. В рамках профессиональной деятельности он перечитывает Джека Лондона. Кроме того, в его списке есть и такие литературные памятники, как «Слово о полку Игореве». Этот, казалось бы, хрестоматийный текст, ему необходим для подготовки к роли. Ещё он читает зарубежную литературу.

«Сложно представить, чтобы я ответил, что не люблю читать. Что касается формата, то это точно не аудиокниги — это не мой способ восприятия текста. Я предпочитаю традиционную, бумажную книгу. Признаюсь, из-за очень плотного графика и множества задач мне бывает трудно выделить время, но я стараюсь постоянно возвращаться к чтению. У меня есть список из около 100 книг, которые я планирую прочесть. И это одновременно и вдохновляет, и повергает в легкое отчаяние, потому что каждая из этих книг невероятно интересна. А из детства помню, например, сказку «Жихарка». Есть адаптированные сказки, а есть близкие к исходному звучанию. И вот они обладают особенной глубиной —затрагивают самые истоки, основы древнерусского мироощущения», — сказал актер.

Во время блица Даниил Воробьев ответил на несколько литературных вопросов. Например, герой, с которым он хотел бы встретиться — Питер Пен, тень отца Гамлета, автор, с которым мечтал бы поужинать — все поэты Серебряного века, представители «Объединения реального искусства», Даниил Хармс.

Кроме того, он поделился своим опытом работы с литературой, текстом и отметил, что первоначальная задача чтеца — не просто заучить и озвучить текст, а «победить» базовое, академическое представление о произведении, чтобы прийти к собственному, авторскому прочтению. Актер рассказал, что его метод включает в себя несколько стадий. Первое прочтение: на этом этапе самое важное — не анализ, а личные ощущения и эмоциональный отклик на текст, не стоит торопиться с поиском глобальных смыслов. Второе прочтение и анализ: это фаза «разбора» произведения. Сюда входит изучение биографии автора, исторического и культурного контекста, а также анализ других произведений поэта. Это помогает уловить его уникальный стиль и звучание, что критически важно для глубокого понимания текста. Погружение и личное отношение: самая сложная фаза — это нахождение собственного созвучия с темой. Задача не в простой декламации, а в том, чтобы стать проводником текста, донести свое осмысленное отношение к нему. Этот уровень, по словам актера, достигается лишь на третьем, четвертом или пятом прочтении.

Особо он выделил важность контекста. Знание о том, в какое время и при каких обстоятельствах было создано произведение — будь то критический период в творчестве автора или роковое событие в его жизни — дает мощный ключ к пониманию и позволяет выстроить более убедительную и искреннюю интерпретацию.

Отметим, что школа № 10 образовательного центра «Лик» г. Отрадный вошла в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины Знание.Игра. Они пройдут в онлайн-формате 28 ноября и 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»