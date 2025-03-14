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Акция ко Дню воссоединения Крыма: 50 молодых самарцев создали живую надпись «КРЫМ» с триколором

14 марта 2025 16:53
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Флешмоб стал напоминанием о важности сохранения национального единства и исторической памяти. 

14 марта более 50 молодых самарцев создали живую надпись «КРЫМ» и развернули российский триколор в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Виктория-2». 

18 марта — особая дата в истории страны, символизирующая восстановление исторической справедливости. В этот день 11 лет назад Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации, что стало актом единения народа и подтверждением общих ценностей. В преддверии праздника молодёжь Самарской области провела патриотическую акцию «Флаг единства», подчеркнув связь поколений и значимость этого события для всей России. 

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и студенты самарских ссузов выстроились в виде живой надписи «КРЫМ» на Крымской площади, развернули российский триколор площадью 60 кв.м. и баннер с лозунгом «МЫ ВМЕСТЕ». Флешмоб стал напоминанием о важности сохранения национального единства и исторической памяти. 

«Акция «Флаг единства» — это не просто яркое событие. Через такие проекты мы показываем, что молодёжь помнит и чтит ключевые вехи истории России», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Антон Родионов. 

Акция «Флаг единства» — патриотическое мероприятие, приуроченное к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ежегодно в преддверии 18 марта активисты по всей стране выражают поддержку единству России. Самарская область традиционно участвует в проекте.

 

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Теги: Самара

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