Активных самарцев поощрят путешествиями

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Подышать горным воздухом Эльбруса, отведать камчатского краба или увидеть легендарные города «Золотого кольца» – вот далеко неполный перечень вариантов путешествий по России, которые могут совершить участники и победители конкурсных программ платформы «Россия — страна возможностей» и российского общества «Знание».

Проект «Больше, чем путешествие» дарит возможность побывать в одном из 79 регионов страны и выбрать одну из 370 программ отдыха и образования.

Путешествие в рамках проекта – это не обычный тур со стандартной программой. Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, который включает экскурсии по знаковым местам с молодыми экскурсоводами и архитекторами, лекции от ведущих спикеров российского общества «Знание» и других партнеров, а также из общественно полезной программы. Благодаря ей ребята могут также поучаствовать в волонтерских акциях, в проектировании общественных пространств, решении и создании кейсов от партнеров на крупных предприятиях страны.

Среди самарцев уже есть счастливчики, которые могут выбирать, куда отправиться в увлекательное путешествие, и что им хотелось бы там узнать. Среди них: финалист Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Студенты» ФГБОУ ВО студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Любовь Сироткина, победители первого Всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты Самарского государственного экономического университета Николай Арцытов, Самарского университета Анастасия Сабанина, Самарского государственного технического университета Ольга Логинова и Алина Бабенкова, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Никулина, лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна» от Самарской области Алиса Манахова-Седова, Студенческий состав независимого театра «Пластилиновый дождь» и многие другие.

Чтобы принять участие и побороться за возможность отправиться в бесплатное путешествие нужно зайти на сайт платформы morethantrip.ru и выбрать проект по душе. Сейчас там представлено 25 проектов: Всероссийская олимпиада «Я – профессионал», конкурсы «Флагманы образования. Студенты», «Флагманы образования. Школа», «Флагманы дополнительного образования», «Флагманы образования. Муниципалитет», чемпионат «CASE-IN», проект «Центры оценки компетенций студентов», кубок «Управляй!», олимпиада Junior, конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионат «Амбилимпикс», грантовый конкурс молодежных инициатив, премия «Студент года», акция «Время карьеры», проекты «Российская студенческая весна» и «ТопБлог», конкурсы «Моя страна – моя Россия», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», «Большая перемена», «Твой ход» и WorldSkills, а также программа «Другое дело», Российское общество «Знание» и мастерская управления «Сенеж».

Приглашение в поездку получили уже более 50 тысяч человек. Самара также принимала гостей в рамках проекта «Больше, чем путешествие» на завершившемся недавно юбилейном фестивале «Российская студенческая весна». В наш город на самое масштабное молодежное событие мая приезжали 275 ребят из проекта из 59 городов России. Программа для них включала в себя не только фестивальные мероприятия: путешественники также посетили знаковые места города, поучаствовали в экологической акции и подискутировали на тему «Культурный код Самары».

Новая инициатива платформы «Россия — страна возможностей» нацелена на поощрение активной, думающей молодежи, которая стремится развиваться, искать пути сотрудничества с единомышленниками – профессионалами, волонтерами, общественниками, учеными, а также лучше узнавать свою страну и общими усилиями менять ее к лучшему.

Фото: pixabay