Активное участие в ликвидации трех пожаров в регионе принимали добровольные пожарные команды

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В Самарской области за истекшие сутки зарегистрировано 25 пожаров, 6 из которых произошли в жилом секторе. Активное участие в ликвидации трех пожаров принимали добровольные пожарные команды.

2 сообщения о пожарах в Ставропольском районе поступили 14 июня.

На одном из них, в СНТ «Кировское» в Нижнее Санчелеево, горел дачный дом на площади 30 м². Пожар ликвидировали 3 единицы техники, 9 человек личного состава, в том числе ДПК с.п. Нижнее Санчелеево.

Еще один пожар произошел в СНТ «Зеленая даль» с.п. Выселки. На месте вызова горела хозпостройка на площади 20 м². К месту пожара прибыли: 3 единицы техники и 8 человек, в том числе ДПК с. Выселки.

Третий пожар с участием добровольцев тушили также 14 июня на ул. Стахановской в Новокуйбышевске. На месте вызова горел мусор в контейнере и древесный хлам на площади 50 кв.м. Пожар ликвидировали 3 единицы техники и 11 человек. Активное участие в ликвидации принимала ДПК поселка Гранный.

Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

С 10 по 15 июня ДПК принимали участие в тушении 12 пожаров. Совместно с профессионалами они ликвидировали возгорания мусора, пожары в частных домах, банях, надворных постройках.

Всего в Самарской области насчитывается более 150 добровольных пожарных команд и более 300 добровольных пожарных дружин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО