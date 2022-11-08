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Активисты Народного фронта в Самарской области вернули домой ошибочно мобилизованных мужчин
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Активисты Народного фронта в Самарской области вернули домой ошибочно мобилизованных мужчин

8 ноября 2022 16:41
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За время мобилизации представители президентского движения в Самарской области вернули домой более 14-и человек.

За время мобилизации представители президентского движения в Самарской области вернули домой более 14-и человек. Среди них – 59-летний мужчина и забронированные предприятиями специалисты. Еще по одной истории Народный фронт добивается справедливого решения.

С сигналом об ошибочном призыве обратилась дочь мобилизованного с просьбой разобраться в ситуации. Пожилой мужчина был крайне обеспокоен порядком проведения мобилизации в городе и решил заглянуть в военкомат по месту жительства, чтобы уточнить несколько вопросов. Вот только вместе ответов 59-летний мужчина получил повестку и в суматохе подписал. Слушать о проблемах здоровья и непризывном возрасте, к сожалению, никто не стал.

«По состоянию здоровья у него имеются несколько грыж позвоночника, язва, гепатит, плохое зрение, артрит плечевого сустава», — рассказала дочь призывника.

Эксперты Народного фронта оказали призывнику и его семье содействие в отзыве повестки. Общественники обратились в военную прокуратуру и военкому Самарской области. С фактом ошибочной мобилизации чиновники согласились и вернули мужчину в семью.

В центр содействия Народного фронта также обратились супруги мобилизованных с просьбой вернуть кормильцев домой. Дело в том, что оба мужчины работают на оборонно-промышленном предприятии «Арконик СМЗ» и даже имеют бронь на должность, но предоставленные в пункт обучения в поселке Рощинский документы и доводы об ошибке не повлияли на правомерный исход ситуации.

Тогда на помощь семьям мобилизованных пришли эксперты Народного фронта – проконсультировали по необходимым действиям жен мобилизованных и обратились в военную прокуратуру и к военкому Самарской области. С фактом ошибочной мобилизации сотрудники согласились и поспособствовали возращению мужчин из пункта обучения.

Другая история мобилизации вызывает много вопросов у «фронтовиков»: мужчина является ветераном боевых действий в Северной Осетии 2008 г. и, получив повестку, был готов нести военную службу, однако он имеет проблемы со здоровьем: синусовая тахикардия, гипертония и двусторонняя нейросенсорная тугоухость 1 степени. В воинской части провели медкомиссию, по результатам которой был подтвержден диагноз: тахикардия, гипертония. В настоящее время мобилизованный до сих пор находится в госпитале.

«Всю мобилизацию мужчина провел в госпитале. Первая попытка выписки не увенчалась успехом: меньше суток мобилизованный пробыл в военной части и снова попал в госпиталь по состоянию здоровья. Суммарно месяц пребывания подходит к концу, а мужчина находится на лечении. Мы не понимаем, что будет после выписки: формально мобилизация завершена, но мужчина уже был призван. Дадут ли ему категорию «Г» или мобилизованному придется ехать в зону СВО без военной подготовки? Эта история не единственная, поэтому мы направили обращение в прокуратуру Самаркой области с просьбой взять данное обращение на контроль и оказать содействие в возвращении мужчины домой», — рассказал глава исполкома в Самарской области Владимир Марин.

Эксперты Народного фронта будут держать дело на конторе и добиваться правосудия в отношении мобилизованного. Пишите в социальные сети Народного фронта в Самарской области подробности вашей истории ошибочной мобилизации.

 

Фото:   пресс-служба Народного фронта в Самарской области

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