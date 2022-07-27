Администрация Самары заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями 

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В областном центре новое средство передвижения - самокаты - появилось еще в прошлом году.



Однако, новинка пришлась по вкусу далеко не всем жителям города. По результатам анализа обращений граждан было принято решение о необходимости разработки соглашения.

В нем специалисты выбрали городские локации, где скорость должна быть ограничена до 15 км/час. Сюда вошли все парки и скверы – от Струковского сада до Загородного парка, в том числе самарская набережная. Также определили территории, закрытые для проезда на самокате – это все городские кладбища. Такие ограничения станут первым шагом к урегулированию ситуации – документ «живой», в дальнейшем в него будут внесены новые локации.



Изменения кикшеринговыми компаниями самостоятельно вносятся в программу, которая контролирует передвижение самокатов по городу, поэтому на арендованном транспорте в отдельных локациях жители разогнаться не смогут.

Фото: администрация Самары