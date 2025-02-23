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Администрация Самары предупреждает об опасности выхода и выезда на лед

23 февраля 2025 14:04
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Администрация Самары предупреждает об опасности выхода и выезда на лед
 
В условиях температурных «качелей», когда в дневные часы преобладает плюсовая температура, а к вечеру переходит на минусовые отметки, ледовое покрытие на водоемах становится тонким и хрупким, толщина которого, в большей, части, не превышает 5 см. 
 
 Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен». 
 
 Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. 
 
Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.
 
 Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:
- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;
- Служба спасения – 01, 101, 112;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79; 
- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;
- Скорая медицинская помощь – 03, 103.
Теги: Акценты

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