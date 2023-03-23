Административные комиссии функционируют во всех внутригородских районах Самары

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Парковка на газонах или некачественная уборка во дворе: административные комиссии внутригородских районов Самары привлекают нарушителей к ответственности.



В основной категории регулярно рассматриваемых административными комиссиями дел - размещение транспортных средств на газонах, отсутствие покоса сорных растений в летний период, нарушение тишины и покоя граждан, несвоевременная очистка дворов и кровли жилых домов от снега зимой и мусора в теплое время года.



На практике в Промышленном районе очень большая часть рассматриваемых дел посвящена парковке автомобилей на газонах. Поступает много обращений от граждан, проживающих в доме 147 на 6 Просеке и на 7 Просеке, 92-94, касающихся парковки на газонах. Сегодня зафиксировали нарушителей, их ждет административная ответственность.

Если самарцы столкнулись с нарушением своих прав в рамках компетенции административной комиссии, они могут обращаться с обращением любым удобным способом.

Фото: администрация Самары