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92% самарцев довольны подарками, полученными на Новый год

16 января 2025 12:39
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92% самарцев довольны подарками, полученными на Новый год

Большинству горожан понравились новогодние подарки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане, получившие подарки на Новый год.

По словам 92% самарцев, им понравились новогодние подарки: 57% однозначно довольны, еще 35% скорее довольны. Еще 3% совершенно недовольны подарками, а 5% скорее недовольны.

Мужчины радовались подаркам чаще женщин. Судя по комментариям, представителям сильного пола больше всего понравилось такие подарки как смартфоны, компьютерные аксессуары, техника для ремонта, мангалы, а также когда дарили деньги. Женщинам — сертификаты на отдых и в салоны красоты, качественная парфюмерия и косметика, предметы гардероба и одежда для спорта. В списке неудачных новогодних подарков — сувениры, дешевая парфюмерия и шампуни, недорогие сладости.

Однозначно довольных подарками среди горожан моложе 35 лет больше, чем среди тех, кто старше. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей совершенно удовлетворенных подарками немного (34%), скорее удовлетворенных — значительно больше (57%). А вот среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц, в той или иной степени довольных подарками меньше всего.

От неудачных подарков горожане не спешат избавляться сразу: 46% оставят их себе в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. 15% передарят ненужные вещи. 8% отдадут нуждающимся. По 4% выбросят или вернут дарителю. 3% планируют продать.

Возможность вернуть ненужные подарки в магазин нравится 47% опрошенных.

Время проведения: 9—13 января 2025 года

Теги: Опрос

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