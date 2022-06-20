9 проектов из Самарского региона представлено на премию «Жить вместе-2022»

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8 июня 2022 года завершился прием заявок на соискание премии «Жить вместе». О своем желании участвовать заявили представители 77 регионов России, их общее число – 513: это в два раза больше, чем в 2021 году. Из Самарской области было подано 9 заявок в номинации культура, пространство, русская традиция, среда, церковь.

Среди лучших проектов, представляющих Самарский регион, проект “Фестиваль “Том Сойер Феста””, цель которого - объединение людей с активной жизненной позицией в живое сообщество, в котором работы по сохранению исторических зданий проходили бы в дружеской, теплой атмосфере. На сегодняшний день в Фестивале за сезон в среднем принимает участие от 50 до 150 человек.

Проект "Гостеприимный горожанин" помогает бесплатно жителям Самары увидеть родной город глазами туриста. Благодаря проекту жители также и повышают свой культурный уровень, знакомясь с новыми локациями в городской среде. На сегодняшний день участниками "Гостеприимный горожанин" стало 1500 человек.

Другой проект из Самары, участник премии “Жить вместе”, это проект «Просветшкола — как средство активизации жизненной позиции родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья». Новизна проекта «Просветшкола» состоит в созидательном взаимодействии общественной организации «Парус надежды» и государственных структур, что органично вписывается в контекст современных тенденций поддержки семей с детьми. На сегодняшний день обучено 402 родителя, в том числе 25 мам детей с инвалидностью окончили или обучаются в вузах по специальностям: логопеды, олигофренопедагоги, социальные педагоги, медицинские работники. Были созданы общественные организации «Синегорье» (г.Жигулёвск), «Клуб молодых инвалидов «Опора» (г. Новокуйбышевск), «Радуга» (г. Октябрьск), «Самарские солнышки» (г. Самара), «Дети-ангелы» (г. Самара) и творческие коллективы детей/лиц с инвалидностью (например, новокуйбышевский театр «Астрей»).

Цель проекта “Подвижные игры на улице” - восстановление культуры детской игры, которая, по мнению организаторов, является единственным и естественным инструментом, чтобы научить детей договариваться, создавать и соблюдать правила игры, переживать проигрышу и снова вступать в игру. Уже много лет каждую неделю педагоги-энтузиасты выходят в скверы и парки Самары и проводят подвижные народные игры. Постоянно в теплый сезон в городе действуют более 10 площадок.

С 9 июня к работе приступает экспертный совет премии «Жить вместе», в который входят известные общественные деятели и активисты, медийные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты, клирики РПЦ. До 24 июля они будут рассматривать поступившие заявки и изучать их. Результаты объявят 21 августа 2022 года на церемонии награждения победителей, которая пройдет в Москве.

Андрей Васенёв, руководитель премии «Жить вместе»:

“Мы закрыли прием заявок, теперь начинается этап работы жюри. Сначала будет сформирован лонглист из 120 проектов, потом из него члены жюри будут отбирать проекты в шорт-лист. Но и до этого времени мы не бросаем наших номинантов. Одна из ключевых задач премии – знакомить номинантов друг с другом, выстраивать мостики общения. Перед церемонией вручения премии мы хотим провести секции по направлениям, где бы номинанты премии представили свои проекты, познакомились, поделились опытом, обменялись контактами. Фонд «Жить вместе», который является учредителем премии, проводит много семинаров, конференций, круглых столов, экспедиций именно для того, чтобы между этими проектами и людьми, желающими жить, вместе были установлены связи. Для этого у нас на сайте существует интерактивная карта участников премии - с ее помощью можно легко найти проект в любой интересующей сфере”.

В 2022 году премия «Жить вместе» будет вручаться уже в третий раз. Ее призовой фонд составит 600 000 рублей. Заявки на соискание премии принимались в шести номинациях – «Память», «Культура», «Среда», «Церковь», «Русская традиция» и «Пространство».

По словам организаторов, все проекты премии ориентированы на человека. Именно человек остается ключевой фигурой, центром мероприятий, которые участники премии «Жить вместе» проводят в России. Увеличилось число проектов, направленных на помощь пожилым людям, тогда как в 2021 году это были, в основном, проекты помощи детям. Даже в рамках тех заявок, которые подаются для участия в номинации «Пространство», в центре внимания не столько сам процесс реставрации или строительства, сколько практическая польза результата для человека.

На участие в номинации «Культура» в 2022 году подано сразу несколько заявок, ориентированных на популяризацию классической музыки в регионах России, в самых отдаленных ее уголках, в том числе, в населенных пунктах, где нет ни концертных залов, ни филармоний. Среди заявок на номинацию «Память» есть проекты, ориентированные на уход за захоронениями, могилами, на восстановление заброшенных кладбищ. В Санкт-Петербурге энтузиасты восстанавливают Свято-Троицкое кладбище, открытое еще при Петре I, в Саратове - Воскресенское, где похоронено много священнослужителей, а в Магадане местные жители стараются просто не дать застроить местный некрополь жилыми домами.

На соискание премии в номинации «Русская традиция» в 2022 году было подано большое количество заявок с проектами возрождения забытых традиций. О своем участии заявило несколько фольклорных коллективов из России - хор рожечников из Нерехты, “Владимирская вечора” из Владимира, московские энтузиасты, возрождающие традиции хороводов и даже целый фольклорный фестиваль Фолк-кемп, который ежегодно проходит в Архангельской области.

Цель премии как социального проекта – оказать поддержку инициативам неравнодушных людей, готовых помогать, объединяться друг с другом для решения актуальных задач и для помощи тем, кто в ней нуждается. Организатор премии, благотворительный фонд «Жить вместе», подчеркивают: ее уникальность – в том, что к участию приглашаются авторы проектов, реализуемых в самых разных сферах и в разных масштабах. Каждая инициатива заслуживает и внимания, и награды. Больше информации о премии и участниках в группе проекта в ВКонтакте https://vk.com/premiavmeste