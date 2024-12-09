9 декабря – Всемирный день кондитерских изделий

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9 декабря отмечается Всемирный день кондитерских изделий. Это прекрасный повод вспомнить об одном из принципов здорового питания, который утверждает, что не следует злоупотреблять сладким и заменять им основные приемы пищи. Тем не менее необязательно вовсе отказываться от десертов, они могут присутствовать в рационе. Многие сладости приносят и пользу: например, улучшают настроение, укрепляют нервную систему, благотворно влияют на пищеварение.

Главное – выбирать качественные кондитерские изделия и не злоупотреблять ими. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать долю свободных сахаров до 10% от общей калорийности рациона.

Сложно представить Новый год без сладких подарков. Чтобы выбрать качественные, вкусные и полезные сладости, нужно соблюдать несколько правил.

✔️Покупать подарок стоит только в местах санкционированной торговли. Поэтому ищите подходящие наборы в магазинах, супермаркетах, торговых центрах. Если вам захотелось воспользоваться услугами маркетплейса, внимательно изучите состав продукта и проверьте сроки годности при получении заказа. Важно, чтобы была гарантия и соблюдались условия хранения. Шоколад, например, нужно хранить при температуре от 6 до 20 градусов. В тепле он растает, а на холоде «поседеет».

✔️Внимательно осматривайте упаковку. Она должна быть целой, без повреждений, иметь знак в виде рюмки и вилки, обведенных в кружок, – это означает, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией.

✔️На этикетке ищите сведения о количестве сладостей, условиях хранения, а также дату изготовления и срок годности. Он устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав набора. Необходимо выбрать товар с самой близкой ко дню покупки датой фасовки – тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

✔️Изучите состав сладостей, указанный на упаковке. Недопустимо, чтобы в них были усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы, идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, аллергены: ядра абрикосовой косточки, арахис, кофе, острые специи, алкоголь.

✔️Если в составе подарка есть игрушка, проверьте, чтобы она была в индивидуальной упаковке, не соприкасалась со съедобными частями набора. И такие подарки можно дарить только детям старше 3 лет.

Можно сформировать сладкий подарок самостоятельно. Для этого подойдут шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила. Идеальным вариантом будут мармелад и зефир, так как в них содержится меньшее количество сахара и есть пектин, полезный для пищеварения. Не стоит включать в набор карамель. Помните, что детям до трех лет не рекомендованы шоколадные конфеты.

Больше советов по выбору сладких подарков и много другой полезной информации о вкусном, полезном и безопасном питании зимой вы найдете в тематической вкладке газеты «Комсомольская правда», созданной совместно с экспертами проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Купить ее можно уже 11 декабря и использовать в качестве руководства к действию как минимум до конца новогодних каникул.

В ней специалисты расскажут, как выстроить рацион всей семьи зимой и укрепить иммунитет; где найти мотивацию, чтобы перейти на здоровое питание в новом году; как избежать пищевых отравлений. Дадут рекомендации по покупке сезонных продуктов, питьевому режиму, хранению и употреблению новогодних блюд.

Отдельное внимание будет уделено «новогоднему расписанию» – вы узнаете, что и когда лучше есть 30–31 декабря, чтобы подойти к праздничному столу с прекрасным самочувствием и максимально долго продержаться бодрым. Амбассадоры проекта «Здоровое питание» и участники популярного онлайн-шоу «Академики на кухне» – известные шеф-повара поделятся авторскими рецептами вкусных и полезных новогодних блюд. А в конце читателей ждет ЗОЖ-гороскоп на 2025 год.

Кстати, 11 декабря на страницах проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» в соцсетях выйдет новый, предновогодний выпуск кулинарного шоу «Академики на кухне». Его тема – «В Новый год со здоровым меню». Эксперт Роспотребнадзора, руководитель проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова, итальянский шеф-повар Андреа Армеллини и актриса театра и кино Анна Липко покажут, как быстро приготовить необычные праздничные блюда для всей семьи. Новогоднее настроение и кулинарное вдохновение гарантированы!