9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника

День физкультурника был учрежден 86 лет назад — в 1939 году. Это массовое физкультурное мероприятие, которое ежегодно проводится во всех субъектах Российской Федерации во вторую субботу августа.

В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.

Центральной площадкой празднования дня спорта и здорового образа жизни станет вторая очередь набережной Волги в Самаре.

Основная программа праздника начнется в 17.00. Состоится чествование лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры и спорта и вручение государственных наград. Пройдет массовая общественная акция «Вместе с Родиной!» в поддержку участников СВО и фестиваль по военно-прикладным видам спорта.

В поддержку здорового образа жизни развернется работа площадки «Выбираю здоровье!».

45 интерактивных площадок будут посвящены разным видам спорта. Гости праздника посетят локации авиамодельного спорта, керлинга, биатлона, северной ходьбы, воздушной гимнастики, дриблинга в хоккее, фехтования, скалодром. Состоятся турниры по армрестлингу, гиревому спорта, шахматам, городошному спорту, финалы фестиваля фиджитал-спорта и компьютерного спорта, фестиваля борьбы «Выбор сильных» и фестиваля единоборств «АйкиЛето2025», различные мастер-классы. Гости смогут посетить площадки волейбольной «Новы», региональной федерации баскетбола, спортивной школы прыжков на батуте «Олимпик», спортивного клуба падел тенниса.

Для самых маленьких участников праздника будут организованы площадки «Детская страна» и «Спортлэнд». Также будет работать студия спортивного дизайна, на которой будут проходить мастер-классы по конструированию из бумаги, лепки аксессуаров из легкого воздушного затвердевающего пластилина.

Будет организована площадка с мастер-классами по спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья от Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области.

Федерация мотоциклетного спорта Самарской области организует площадку спортивных мотоциклов с участием спортсменов «Мега-Лады».

Спортивная школа олимпийского резерва №7 представит площадку по велоспорту с демонстрацией велосипедов и велостанков.

Будет организована локация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и информационная площадка проекта «Стань чемпионом».

Все площадки праздника объединит тематическая взрослая и детская спортивная игра.

На пляже пройдут открытые тренировки фитнес-клубов и фестиваль пляжных видов спорта.

На четвертой очереди набережной у Ладьи развернется локация «Спорт в кино!», в программе будут представлены документальные и художественные фильмы о спорте, спортсменах, тренерах.

Финальным спортивным мероприятием Дня физкультурника в Самаре станет легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», который объединит участников на дистанциях 300, 600 и 1586 метров, 5 и 10 километров.

В Тольятти состоится Bombbar Fest с множеством активностей на набережной Автозаводского района.

В программе утренний забег на 3, 5 или 10 км, спортивные активности: бокс, стритбол, кроссфит, степ-аэробика, пилатес и йога, полоса препятствий «Битва с титаном» с участниками одноименного телешоу, массовая сайкл-тренировка, детская зона и концерт.

В Похвистнево пройдет велопробег от стадиона «Нефтяник» до горы Копейка «Копейская дуга». В Чапаевске запланирован фестиваль по пляжному самбо на стадионе «Луч». В Жигулевске на «Кристалле» пройдут турнир по футболу 6х6 и часовой бег. В Нефтегорске состоится открытый районный турнир по миксфайту и викторина для лиц старшего возраста. На центральной площади Сергиевска пройдет массовая зарядка. В Челно-Вершинах на стадионе «Колос» запланирован районный турнир по городкам.

Во всех муниципалитетах пройдет тестирование по нормативам комплекса ГТО, любительские турниры по разным видам спорта и чествование любителей физкультуры, спортсменов и тренеров.

Проведение массовых спортивных мероприятий активно способствует вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач госпрограммы «Спорт России». В Самарской области с целью поддержки массового и детско-юношеского спорта действует региональная программа «Мастер спорта», разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

Фото: минспорта СО