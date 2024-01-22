86% россиян считают важным поддерживать теплые отношения с родственниками

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Подавляющее большинство россиян считают семью значимой частью своей жизни. Для 87% опрошенных важно проводить как можно больше времени вместе с семьей. Почти столько же – 86% - стараются поддерживать теплые отношения с родственниками.



Такие данные опубликовало социологическое агентство «Вебер». Это совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. По случаю старта Года семьи социологи узнали, что думают жители страны о семейных традициях, важности родительского одобрения заключения брака, а также о чайлдфри. Изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» в январе 2024 года среди 1 400 россиян старше 18 лет.

«Результаты исследования достаточно закономерны для нашей страны - ценность семьи, ее традиции и история были и остаются у людей на первом месте, - отметила руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова. - Да, современные реалии немного изменили семейные отношения: сегодня одобрение родителей по-прежнему важно, но уже не носит столь решающий характер, а каждый четвертый не согласен, что при замужестве женщина должна брать фамилию мужа. Тем интереснее нам, социологам, следить за изменениями в настроениях и трендах, постепенно формирующих новое поколение».



Согласно данным, опубликованным «Вебером», почти половина респондентов знают историю своей семьи, в том числе генеалогическое древо и происхождение. Еще 42% хоть и не знают семейной истории, но проявили интерес к ее изучению. 18% опрошенных заявили, что в их семье присутствуют те или иные традиции.

Каждый четвертый житель страны хранит семейные реликвии (ценные вещи) и передает их из поколения в поколение. А у 61% опрошенных дома фотоальбом, где собраны фотографии нескольких поколений семьи.

Две трети опрошенных считают важным при выборе партнера получить одобрение родителей для заключения брака. При этом 58% говорят, что мнение родителей все равно не повлияет на решение о свадьбе. Эта статистика справедлива для всех регионов страны, кроме Северо-Кавказского федерального округа. Там мнение родителей в приоритете.

Опрос показал, что наличие детей в семье – это важный ценностный ориентир для россиян. 56% считают, что супруги могут считаться семьей только тогда, когда у них есть ребенок. По мнению большинства, идеально, когда в семье есть двое (44%) или трое детей (29%).

Более половины россиян – 57% - негативно относятся к людям, которые решили сознательно не иметь детей, к так называемым чайлдфри. Нейтрально такую позицию воспринимают 28%, а положительно всего лишь 10% опрошенных.