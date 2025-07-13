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85% самарцев готовы отказаться от пластиковой посуды

13 июля 2025 11:13
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85% самарцев готовы отказаться от пластиковой посуды

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
C 1 сентября 2025 года в России будет действовать запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки, но уже сейчас подавляющее большинство самарцев (85%) могло бы отказаться от пластиковой посуды: 44% однозначно готовы к этому шагу, а 41% скорее готовы.

Женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластиковой посуды. Среди молодежи до 35 лет 88% готовы перейти на экологичные альтернативы.

15% населения пока сопротивляются изменениям: 5% категорически против и 10% скорее не готовы к отказу. Их главные аргументы — удобство и экономическая доступность: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!»

Время проведения: 30 июня — 2 июля 2025 года

Теги: Опрос

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