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83% жителей Самары читают отзывы на товары, но четверть опрошенных им не верит

18 октября 2024 10:02
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83% жителей Самары читают отзывы на товары, но четверть опрошенных им не верит

МЕГА выяснила*, зачем покупатели онлайн-магазинов на самом деле изучают отзывы и насколько комментарии других пользователей влияют на решение о покупке.

Отзывы читают (почти) все

8 из 10 жителей Самары изучают отзывы перед онлайн-покупкой товаров не повседневного спроса (одежды, обуви, электроники, товаров для дома и т.д). 

Чаще всего респонденты обращают внимание на отзывы об одежде и обуви (35%). В топ-3 категорий товаров, на которые россиянам важно изучить отзывы перед покупкой, также вошли электроника (25%) и товары для дома и ремонта (12%). А вот на автотовары отзывы почти не читают (менее 2%).

 

Вопрос доверия

Покупатели надолго задерживаются на странице с отзывами. Около 70% всех опрошенных тратят на изучение отзывов более 20 минут. Около половины респондентов читают больше 10 комментариев пользователей перед покупкой, а каждый восьмой — больше 20.

При этом более 23% опрошенных считают, что отзывы не вполне помогают составить свое мнение о товаре (15% встречают много однотипных отзывов, которые не вызывают доверия, более 6% встречают больше необоснованно положительных отзывов, 2% — необоснованно отрицательных).

Почти 50% жителей Самары отметили, что порой отзывы и вовсе не помогают в выборе товара онлайн.

 

Лучше один раз увидеть

Несмотря на популярность отзывов, финальное решение о покупке почти половина (39%) респондентов принимают после того, как увидят товар вживую.

Почти треть читателей отзывов из Самары в первую очередь хотят узнать мнение пользователей, которые уже видели товар офлайн, именно о внешних характеристиках. Еще 14% изучают отзывы, чтобы посмотреть, как товар выглядит на других людях.

Купить товар без отзывов готовы 85% самарчан, но только в том случае, если они покупают его не в первый раз, доверяют продавцу или товар просто очень сильно понравился. То есть, уже видели его вживую, примеряли или пользовались им. Еще почти четверть опрошенных сами не оставляют отзывы на товары, либо оставляют их крайне редко.

Мода на отзывчивость

Порой мы тратим слишком много времени на чтение отзывов, особенно в период распродаж. Хотя найти то, что по-настоящему отзовется в сердце, можно гораздо быстрее. МЕГА Самара запустила #МодуНаОтзывчивость: в магазинах центра появились открытки с фразами от лица вещей, созданные в коллаборации с проектом ЭТО ЗНАК. С помощью них с гостями говорят сами товары, а не чужие отзывы в сети. Так МЕГА напоминает о том, что узнать ту самую вещь легко, просто встретившись вживую.

*Методология

Опрос-исследование проводился среди женщин и мужчин России от 18 лет, изучающих отзывы перед покупкой в онлайн-магазинах, с помощью онлайн-анкет в октябре 2024 года. Ответили более 1500 респондентов. 

 

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