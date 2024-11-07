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82% самарцев испытывают острое чувство одиночества осенью

7 ноября 2024 10:18
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82% самарцев испытывают острое чувство одиночества осенью

Дейтинг-сервис Мамба провел опрос* и выяснил, как осенняя хандра влияет на желание найти пару. 76% респондентов признались, что осенью им особенно хочется внимания и заботы. Также большинство самарцев в осенний период ищет серьезных отношений  

В результате холодной погоды и осенней меланхолии большинство самарцев острее чувствуют одиночество и отсутствие пары. В этом признались 82% опрошенных обоих полов. Еще 76% мужчин и женщин ответили, что осенью им особенно не хватает заботы и внимания. 

При этом женщины сильнее подвержены осенней хандре: только 17% признались, что никогда не грустят осенью. Среди мужчин таких позитивно настроенных - 31%. Для 40% женщин осень - тоскливое время года, когда ничего не хочется делать. Мужчины испытывают такие настроения в 29% случаев. 

Для большинства мужчин (32%) работа становится основным способом абстрагироваться от грусти — они с головой погружаются в задачи. Еще 28% уделяют больше времени себе и своим увлечениям. 

Женщины в борьбе с осенней хандрой предпочитают путь - любовь к себе. 42% ответили, что лучший способ развеяться осенью - уделять больше времени хобби и спорту. Трудоголиков среди женщин также немало, этот способ борьбы с осенней апатией указало 30%. 

Есть и такие, кто не справляется с осенними депрессивными настроениями. Такую особенность у себя отметили 19% женщин и 21% мужчин.

Осенью самары больше склонны к серьезным знакомствам, так ответили 53% мужчин и 62% женщин. 

Основным способом поиска пары для большинства мужчин (63%) и женщин (75%) становятся дейтинг-сервисы, лишь 13% мужчин и 12% женщин продолжают знакомиться в оффлайне.

При этом мужчины более активны: 38% ответили, что осенью они больше склонны к общению в онлайне. Среди женщин повышенную осеннюю активность отмечает у себя только 25%.

Также согласно исследованию, мужчины вдвое чаще, чем женщины жалеют, что не нашли пару летом, чтобы осенью не быть одинокими. Так ответили 46% мужчин и 26% женщин. 

*В опросе Mamba приняли участие 2600 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других  регионов России.

 

Теги: Опрос

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