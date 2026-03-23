В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
В Самаре на расширенном заседании городской Общественной палаты обсудили подготовку к предстоящей летней оздоровительной кампании.
В Самарской области стартовали выездные сессии на предприятия в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». 
Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год разрабатывался минприроды СО с декабря 2025 года и 19 марта согласован Рослесхозом.
Всего в 2026 году по программе «Народный бюджет Самарской области» будет реализовано 235 инициативы населения.
Участник «Школы героев» Владимир Харьков представил проект, направленный на развитие спортивной инфраструктуры в своем родном селе Марьевка.
22 марта 2026 года ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, солисткой балетной труппы САТОБ Елена Брижинская.
На ликвидацию последствий ДТП за последние сутки пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 4 раза.
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
8 из 10 жителей Самары покупают автозапчасти на платформах объявлений

Аналитики Авито узнали, где и какие запчасти и расходники чаще всего покупают автовладельцы, сколько на это тратят и как выбирают площадку для покупки. Примечательно, что 8 из 10 жителей Самары хотя бы раз покупали детали на платформах объявлений. 

Где покупают запчасти

Покупают автозапчасти опрошенные в основном в традиционных магазинах. В автосервисах и у официальных дилеров детали чаще всего берут 20% опрошенных — в основном это молодежь 18-24 лет (27%). 

При этом доля онлайна продолжает расти: 32% опрошенных покупают запчасти для авто удаленно. Так, к профильным интернет-магазинам обращаются 23% респондентов, а 9% в первую очередь выбирают запчасти на интернет-площадках и платформах объявлений — так тоже чаще поступают зумеры (25%). 

Примечательно, что почти 8 из 10 опрошенных хотя бы раз покупали автозапчасти на площадках объявлений по типу Авито. Из них 68% чаще берут именно новые запчасти, а 127 предпочитают детали «с пробегом». 

Как выбирают площадку 

Выбирая, где купить ту или иную запчасть, большинство опирается на стоимость товара (50%). Также среди важных факторов — оригинальность детали (43%) и наличие гарантии (39%). Еще пользователи нередко обращают внимание на репутацию и отзывы продавцов (33%), а также возможность возврата запчасти (31%). Молодежь 18-24 лет чаще указывала такие факторы, как ассортимент (26%) и скорость доставки (21%). 

При этом 7 из 10 опрошенных признались, что хотя бы раз сталкивались с проблемами при покупке запчастей. Так, 38% получали поддельную деталь под видом оригинальной. Еще 25% сталкивались со скрытыми доплатами. У 12% повреждался товар в доставке, а 7% встречались с отказом в возврате или обмене запчасти.  Среди других жалоб — несоответствие запчасти автомобилю, отсутствие гарантии и долгая доставка. 

Что покупают и сколько тратят

Среди запчастей и расходников жители Самары чаще всего покупают масла и технические жидкости (51%), другие материалы, такие как фильтры и свечи зажигания (47%), шины и диски (37%). Также в пятерке лидеров — колодки и другие элементы тормозной системы (25%) и аккумуляторы (21%).

Тратят на запчасти и расходники жители Самары в среднем 29 000 рублей в год. Примечательно, что у молодежи 18-24 лет обычно уходит почти на 20% больше. 29% опрошенных укладываются в 10 000 рублей, 34% — в сумму от 10 000 до 25 000. Еще 23% тратят от 25 000 до 50 000 рублей в год, а 14% — больше этих сумм. 

В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
23 марта 2026  13:46
В Самаре снова пытаются найти перевозчика на 46-й автобусный маршрут
282
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
23 марта 2026  13:40
1 апреля на портале Госуслуг стартует прием заявлений в первые классы школ Самарской области
312
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
23 марта 2026  12:38
Идет прием заявок на региональный этап конкурса Экспортер года
272
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
23 марта 2026  11:54
Названы сроки пика паводка 2026 в Самаре
291
В 22 туре Мир РПЛ
22 марта 2026  19:49
"Крылья Советов" дома сыграли вничью с казанским "Рубином" – 0:0
568
Весь список