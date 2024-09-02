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78% жителей Самары хотели бы ограничение скорости самокатов

2 сентября 2024 13:03
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78% жителей Самары хотели бы ограничение скорости самокатов

84% москвичей не приветствуют использование арендных электросамокатов в столице — 44% за увеличение количества зон замедления скорости, а 40% — за полный запрет на их использование. Жители регионов солидарны с москвичами, большинство — за введение аналогичных мер в своих городах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.

Жители городов-миллионников солидарны с москвичами и хотели введения аналогичных мер по замедлению электросамокатов в своих городах. В Самаре 78% жителей выступают за ограничение скорости самокатов. Только 5% жителей Самары высказались против подобных мер. В Казани за ограничение скорости — 89% экономически активных жителей, в Нижнем Новгороде — 87%, в Санкт-Петербурге — 83% (1 августа губернатор города на Неве ввел запрет на парковку электросамокатов в центре города).

44% москвичей хотели бы увеличить количество зон замедления скорости электросамокатов. 40% жителей столицы считают, что электросамокаты вообще надо запретить. Причем за автоматическое снижение предельной скорости и полный запрет СИМ чаще выступают женщины (по 45% соответственно). Москвичи в возрасте от 35 до 44 лет чаще всего голосовали за регулирование скорости (47%), респонденты от 45 лет — за полный запрет передвижения электросамокатов (43%).

Время проведения: 27—30 августа 2024 года

Место проведения опроса: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 27 июля — 30 августа 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 1500 респондентов из Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Опрос

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