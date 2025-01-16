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78% жителей Поволжья готовы уволиться из-за некомфортных условий в офисе

16 января 2025 09:36
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78% жителей Поволжья готовы уволиться из-за некомфортных условий в офисе

2024 год уже называют рекордным по количеству сделок на рынке офисной недвижимости: по оценкам IBC Real Estate, инвестиции в бизнес-центры достигли 354 млрд руб., в 2,5 раза превысив показатели 2023 года. Компании стараются создавать современные удобные рабочие места для своих сотрудников, однако не всем это удается. Только 54% офисных работников Поволжья считают, что трудятся в комфортных для них условиях, остальные 46% не готовы назвать свое рабочее место удобным, уютным, чистым, теплым и функциональным. Для подавляющего большинства физический дискомфорт на рабочем месте является веской причиной, чтобы задуматься о смене компании. Это выяснилось в рамках совместного опроса компании РОКВУЛ, производителя решений из каменной ваты, и hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.
 

В рамках опроса РОКВУЛ и hh.ru выяснилось, что 78% жителей Поволжья готовы сменить работодателя, если он не предоставляет комфортные условия труда. Из них 11% готовы уволиться, несмотря ни на что, а 67% - при условии, что на новом месте будет более высокая зарплата.
 

При этом по-настоящему комфортными свои условия работы называют только 54% опрошенных из Поволжья, остальные так или иначе недовольны текущим офисом. Среди них 20% жалуются на неудобную мебель, 18% – на старую технику, 15% - на шум, 14% - отсутствие зоны отдыха. 11% респондентов вынуждены работать в холодном офисе с постоянными сквозняками, еще столько же недовольны тем, что их офис слишком маленький. 8% рассказали, что у них на работе грязно, 5% – что нет кофемашины.
 

«Сегодня популярностью пользуются офисные пространства, которые размещены в старинных, нестандартных и даже не предназначенных изначально под это локациях – например, производственные цеха, депо и т.д. Такие помещения часто сдаются в аренду без отделки, чтобы компания могла создать комфортное рабочее место для сотрудников, оформив офисное пространство под свои нужды, в своем стиле. При этом в моде остается лаконичный стиль «лофт», для которого характерно обилие свободного места и сохранение промышленных и исторических деталей. Создание акустического комфорта в таких пространствах выходит на первый план. Уменьшать гулкость и сокращать время реверберации помогают стеновые панели и специальные акустические острова. Подобное помещение также предполагает создание «тихих» комнат для переговоров и релакс-зон, где активно применяются элементы звукоизоляции. В офисах, где внедрены такие акустические решения, гораздо комфортнее работать и проще концентрироваться», – отмечает Роман Карташев, руководитель Рокфон.
 

Как должен выглядеть комфортный офис и на что идут работодатели?
 

В понятие комфорта на рабочем месте большинство жителей Поволжья вкладывают чистоту и порядок в офисе (69%), комфортную температуру воздуха (66%), наличие современной техники (64%), удобную мебель (60%) и отсутствие посторонних шумов (56%). Менее важны, но тоже имеют значение для плодотворной работы наличие зоны отдыха (35%), отсутствие сквозняков (28%), наличие кофемашины и перекусов (21%), а также понятная планировка (17%). И лишь 14% опрошенных признают – им абсолютно неважно, в каком состоянии находится офис, главное – хорошие коллеги и интересные задачи.
 

«Респонденты в опросе указывали и более оригинальные пожелания к рабочему месту. Например, один из участников опроса отметил, что комфорт в офисе для него зависит от… кошек: чем их больше, чем лучше. Для некоторых важно, чтобы офис был дружелюбен к собакам. Еще одна опция, которая, по мнению части россиян, может сделать рабочее место комфортнее – это наличие диванов и кроватей, которые позволяют работать лежа», – отметила Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.
 

Интересно, что часть работодателей готовы идти навстречу своим сотрудникам и создавать в офисе нестандартные пространства. Например, некоторые ИТ и финансовые компании создают в офисах спортивные залы, комнаты для занятий йогой и даже фитобары, чтобы сотрудникам было проще и удобнее соблюдать баланс работы и личной жизни.

Некоторые работодатели пошли дальше и создали у себя так называемые «комнаты сна» – специальные отдельные комнаты формата капсульного отеля для короткого перерыва или сна, что положительно влияет на продуктивность и эффективность работы. Еще одна фишка – звукоизолированные комнаты для вымещения агрессии, где сотрудник может получить эмоциональную разрядку и «прокричаться».

Теги: Опрос

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