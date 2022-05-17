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7 управленцев Самарской области примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России»

17 мая 2022 21:19
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Став суперфиналистами, они получат образовательный грант в 1 млн рублей, а в случае победы – возможность поработать с выдающимися управленцами страны.

26–29 мая 2022 года в Гостином дворе в Москве пройдет суперфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

От Самарской области в суперфинале конкурса «Лидеры России» примут участие 7 представителей руководящего звена областных предприятий и организаций: первый проректор и начальник управления подготовки научных кадров Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Андрей Прокофьев и Марк Шлеенков (трек «Наука»), начальник отдела проектирования ракетно-космического центра «Прогресс» Алексей Аистов (трек «Бизнес и промышленность»), вице-президент производственной компании Дмитрий Федорцов (трек «Бизнес и промышленность»), сотрудник Департамента финансов Администрации городского округа Самара Александр Труханович (трек «Государственное управление»), директор предприятия торговли Алексей Ермолаев (трек «Бизнес и промышленность»), начальник управления риск-менеджмента банка Иван Данилов (трек «Бизнес и промышленность»).

Став суперфиналистами, они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а в случае победы – также возможность поработать с выдающимися управленцами страны – Председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, Председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями Руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.

«В четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узких отраслей – здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс еще более прикладным: вместе со своими наставниками победители треков уже реализуют полезные проекты, занимаются важными научными разработками, решают стратегические образовательные задачи в вузах. Сезон еще не закончился, но участники четвертого сезона получили уже более 10 серьезных назначений. Расширилась география конкурса – трек «Международный» сделал возможным участие в отборочных мероприятиях людей из 150 стран мира! В суперфинале, как всегда, сильнейшие – 300 участников, прошедшие отбор из более чем 180 тысяч заявок», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

26 мая для всех участников пройдет день развития – образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний-партнеров конкурса, 27 и 28 мая состоятся оценочные дни, а 29 мая будут объявлены итоги суперфинала и названы имена победителей конкурса. На суперфинале у участников есть возможность лично пообщаться с известными управленцами страны, наставниками, экспертами и гостями конкурса.

В суперфинале конкурса «Лидеры России» участников ждут интенсивный нетворкинг и деловые игры, где они пройдут комплексную оценку своих деловых и личностных качеств, выполняя индивидуальные задания и работая в группах. В мероприятии примут участие управленцы, ставшие победителями семи треков конкурса – «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Информационные технологии», «Здравоохранение», «Культура», «Международный» – и получившие путевку в суперфинал.

В ходе оценочных дней конкурсантам в командах предстоит выполнить управленческие задачи, подготовленные профессиональными экспертами специально к финальному мероприятию.
Всего в четвертом сезоне прошло 14 финалов треков конкурса, по итогам которых определены 300 суперфиналистов – это 126 победителей трека «Бизнес и промышленность» и 87 победителей трека «Государственное управление» из всех 8 федеральных округов, а также 37 лидеров трека «Информационные технологии», 18 лидеров трека «Наука», 14 победителей трека «Культура», 11 победителей трека «Здравоохранение» и 7 победителей трека «Международный».
Кураторами треков конкурса выступают заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко (трек «Информационные технологии»), помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин (трек «Бизнес и промышленность»), помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко (трек «Наука»), Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко (трек «Здравоохранение»), Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова (трек «Культура»); председателем Наблюдательного совета трека «Международный» является Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров (трек «Международный»).

В суперфинале примут участие представители партнеров конкурса: крупнейших российских компаний – ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Русгидро», ПАО «СИБУР Холдинг».

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