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7 ноября Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре отметит свой первый юбилей – 5 лет

4 ноября 2022 15:57
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В этот день Исторический парк приглашает всех самарцев и гостей города на торжественное празднование юбилея.

7 ноября Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре отметит свой первый юбилей – 5 лет.

Мультимедийный парк – крупнейший на сегодня федеральный образовательный проект, созданный по инициативе Президента России Владимира Путина и Патриаршего совета по культуре. «Живой учебник истории», как называют выставочный комплекс посетители, представлен в 24 российских городах от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга.

Самарский Исторический парк активно сотрудничает со школами, вузами, обществами и организациями города и области. На его площадке регулярно проходят познавательные программы для дошкольников, учащихся школ, высших и средних учебных заведений, конференции и круглые столы. Известные археологи и историки читают здесь лекции и знакомят всех желающих с прошлым и настоящим родного края!

В этот день Исторический парк приглашает всех самарцев и гостей города на торжественное празднование юбилея.

В программе:

12:00-13:00 -   Сборная экскурсия: «Древности Самарского края». (0+)

Мы расскажем вам о том, что вообще делают археологи кроме расчистки костей с кисточкой в руках. Ведь их деятельность одна из самых сложных и удивительных. Специально для проведения этой экскурсии профессор, заведующий Волго-Уральским центром
палеоантропологических исследований Александр Александрович Хохлов, имеющей обширные коллекционные фонды предоставил парку из своей коллекции несколько экспонатов.

Стоимость: 200 руб./чел.

13:00-13:45 - Творческая встреча «Путешествие в историю Куйбышевской кинохроники» с Мордвиновой Верой Ивановной. (16+)

Мордвинова Вера Ивановна - кинодокументалист, режиссер и главный редактор кинопроизводства Куйбышевского комитета по телевидению и радиовещанию для Центрального телевидения. 

13:45-14:15 - Торжественное мероприятие.

Танцевальные, музыкальные выступления, видеопоздравлений Исторического парка от почетных гостей.

14:15 — 15:00 – Лекция Александра Ивановича Репинецкого «Парад Памяти». (16+)

7 ноября 1941 года на центральной площади им. Куйбышева прошел один из трёх по стране больших военных парадов, который стал демонстрацией военной мощи Советского Союза. Лекцию прочитает доктор исторических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования, проректор по научно-исследовательской работе СГСПУ — Александр Иванович Репинецкий.

13:00-14:00 - Мастер-класс от Инклюзивного Ресурсного Центра (0+)

Мастер-класс по росписи деревянных значков от Инклюзивного Ресурсного Центра, где каждый желающий сможет раскрасить любой понравившийся деревянный значок и забрать его с собой.         

14:00 и 16:00 - Сборный квест «В гостях у сказки". (5+)
Квест по мотивам русских народных сказок. В этом путешествии ребята станут волшебными помощниками Ивана Царевича: помогут мышке найти потерянное яйцо, восстановят подлинный портрет Колобка и пройдут все испытания Дремучего леса!

Стоимость: 300 руб./чел.

15:00-16:30 - Интеллектуальная игра «Диалоги о деньгах» (12+)

В интересной увлекательной форме команды соревнуются, отвечая на простые и сложные вопросы по финансовой грамотности и истории. Ребусы, звуковые ассоциации, литературные герои, навыки командного взаимодействия, творческие способности – вы думаете это невозможно соединить? А вот и нет!

16:00 — 17:00 - Интерактивная игра "История России" (16+)

Студенты 3 курса исторического факультета СГСПУ подготовили для всех желающих интерактивную игру, благодаря которой участники смогут проверить свои знания по истории России. Игра состоит из нескольких раундов, между раундами будут проходить активности и блиц-опросы.

16:00-17:00 - Сборная экскурсия: «Куйбышев — запасная столица». (6+)

В связи с наступлением германских войск на Москву, 15 октября 1941 года И.В. Сталин приказал эвакуировать руководство компартии, Генштаб и административные учреждения из Москвы в Куйбышев (Самару), оставив в столице лишь небольшое число чиновников. Почему верховный главнокомандующий выбрал именно Куйбышев для такой ответственной цели? Для чего проводился грандиозный парад 7 ноября на площади им. Куйбышева? Что осталось Куйбышеву на память после этой миссии и как это отражается на жизнь города до сих пор?          
Все эти подробной жизни Запасной столицы в тылу вы узнаете на экскурсии «Куйбышев — запасная столица».

Стоимость: 200 руб./чел.

17:30 — 18:30     Выступление танцевального коллектива «Армида»

В завершении Дня Рождения парка гости смогут насладиться выступлением танцевального коллектива «Армида» и научиться танцевальным движениям исторических бальных танцев.

Весь день действует бесплатный вход в экспозиции Исторического парка.

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