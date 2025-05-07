7 и 9 мая в столице ограничат работу такси, каршеринга и электросамокатов

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Работа сервисов такси и аренды автомобилей и электросамокатов будет частично ограничена в Москве 7 и 9 мая.

Меры связаны с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы.

"На нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов", – говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что в эти же дни в городе возможны перебои в работе мобильного интернета, пишет Смотрим.

Так, утром 7 мая жители столичного региона начали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом у операторов "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2.