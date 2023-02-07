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7 февраля отмечается День огнетушителя. Прототип современного средства борьбы с огнем был изобретен в 1863 году - уже 160 лет назад.

Сегодня это первичное средство пожаротушения обеспечивает безопасность жилых и производственных помещений, автомобилей. При возгорании огнетушитель поможет потушить пожар или замедлить распространение огня до приезда огнеборцев.

«Пожар может случится неожиданно, и важно быть к нему готовым. Только с начала года в жилье произошло больше 11,5 тыс. пожаров, часть из которых можно было потушить на ранней стадии возгорания. Поэтому немаловажно для собственной безопасности иметь в доме огнетушитель. Это устройство не раз на деле доказало свою эффективность. Но вместе с тем, для повышения уровня пожарной безопасности в жилье МЧС России проводит планомерную профилактическую работу с населением во всех регионах нашей страны», - сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Регулярно сотрудники ведомства проводят мероприятия по предотвращению пожаров, рассказывают гражданам о правилах пользования огнетушащими устройствами, об особенностях их применения. Важным аспектом профилактики остается работа с подрастающим поколением.

Чтобы предотвратить серьезный пожар, немаловажно уметь пользоваться огнетушителем. Обязательно заблаговременно и внимательно изучите правила его применения, устройство баллона. Любой огнетушитель имеет срок годности, в течение которого его можно эксплуатировать. При неблагоприятных условиях хранения и ненадлежащем контроле за состоянием прибор может выходить из строя гораздо раньше. Чтобы быть уверенным в его работоспособности, соблюдайте сроки и условия хранения. В День огнетушителя прекрасный повод об этом задуматься, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО