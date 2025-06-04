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69% самарцев не боятся одиночества

4 июня 2025 11:17
133
69% самарцев не боятся одиночества

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 32% одиночество не представляет никакой проблемы, а 37% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: «Самодостаточный человек не бывает одиноким»; «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода».

Тем не менее, 31% признаются, что не хотели бы остаться одни: 11% испытывают сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (20%) скорее опасается этого состояния. Респонденты объясняют: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».

Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества. Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (35%). Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (39%), среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (24%).
 

Время проведения: 23 мая — 2 июня 2025 года

Теги: Опрос

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