69% самарцев не боятся одиночества

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 32% одиночество не представляет никакой проблемы, а 37% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: «Самодостаточный человек не бывает одиноким»; «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода».



Тем не менее, 31% признаются, что не хотели бы остаться одни: 11% испытывают сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (20%) скорее опасается этого состояния. Респонденты объясняют: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».



Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества. Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (35%). Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (39%), среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (24%).



Время проведения: 23 мая — 2 июня 2025 года