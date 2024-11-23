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68% жительниц Самары ждут на День матери подарок-сюрприз

23 ноября 2024 12:20
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68% жительниц Самары ждут на День матери подарок-сюрприз

В преддверии Дня матери Авито узнал у жительниц Самары, поздравляют ли их с этим праздником, что дарят и о каком подарке они мечтают. Оказалось, что семь из десяти опрошенных хотели бы получить сюрприз от своих близких. Большинство обрадовалось бы цветам и сертификату на массаж или покупку косметики. При этом почти треть респонденток считают, что самый ценный подарок — это внимание.

День матери в России каждый год отмечается в последнее воскресенье ноября. Это отличный повод лишний раз сказать маме или супруге приятные слова и порадовать подарком. Так, большинство женщин (91%) получают поздравления этим праздником от близких.

Большинству опрошенных (68%) хотелось бы получать на День матери подарки-сюрпризы, а не что-то из вишлиста. Подарки из списка желаний чаще других предпочитают респондентки 35-54 лет. При этом почти половина (47%)  жительниц Самары почти всегда получают в подарок то, что им хочется — чаще это респондентки старше 55 лет. А 12% ответили, что их близкие редко попадают в их желания.

В основном женщины считают, что на подарок на День матери оптимально тратить от 1 001 до 3 000 рублей (42%). Сумму до 1 000 назвали 6%, а от 3 001 до 5 000 — 28%. Более 5 000 считают уместным потратить 18% опрошенных. А 6% ответили, что стоимость не имеет значения, главное — внимание.

44% опрошенных хотели бы получить на День матери цветы, 30% — сертификат в SPA-салон или магазин косметики, а 27% — сладости. 24% желают получить в подарок украшение. Что-то для декора квартиры — например, ваза, свеча или картина — порадовало бы также 24% опрошенных. За бытовую технику в качестве подарка проголосовало 20%, а за путешествие — например, отдых в загородном отеле или поездку на море — 17%. 12% рады получить гаджеты для личного пользования, например, смартфон или ноутбук. Некоторые респондентки указали, что мечтают о новом пуховике, сертификате на лечение зубов и дне отдыха.

При этом почти почти треть (29%) опрошенных ответили, что самый ценный подарок из тех, что им дарили на День матери  — это теплые слова и внимание. 26% больше всего оценили практичные подарки — например, гаджеты, бытовую или кухонную технику. 15% порадовали подарки, отражающие их интересы и хобби. Также 11% больше всего понравились презенты, которые помогли отдохнуть — массаж или другой расслабляющий досуг, а 9% удивили подарки, сделанные своими руками.

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