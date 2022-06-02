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68 тысяч детей в Самарской области уже начали получать новые выплаты

2 июня 2022 14:26
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Речь идет о пособии для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Оно начисляется с 1 апреля 2022 года.

Речь идет о пособии для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Оно начисляется с 1 апреля 2022 года.

Соответствующий указ был подписан главой государства Владимиром Путиным.

Каким семьям положена выплата? Куда обращаться с заявлением и какие документы подавать? Кто может получить деньги и что делать, если в выплате отказали? На этот и другие вопросы, собранные в социальных сетях системой мониторинга «Инцидент Менеджмент» в прямом эфире из Центра управления регионом ответила управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева.

По ее словам, уровень государственной поддержки граждан в России ежегодно растет. Особое внимание уделяют семьям с детьми. Среди них есть и те, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на одного человека.

В ходе беседы управляющий отделением ПФР региона озвучила цифру в 13085 рублей. На сегодняшний день это размер прожиточного минимума в Самарской области.

Именно это значение будет учитываться при рассмотрении вопроса о начислении пособия и расчёте суммы выплаты.

Заявления на предоставление выплаты принимают с 1 мая 2022 года. Подать заявку можно через портал «Госуслуги», в офисе МФЦ или через клиентскую службу отделения ПФР. При личном обращении потребуется паспорт заявителя.

«Мы уже вынесли более 48 тысяч положительных решений по поданным заявлениям в отношении 68 тысяч детей Самарской области. – рассказала управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева. – На эти выплаты направлено более 700 миллионов рублей».

При заполнении заявления нужно быть внимательным и проверять данные. В случае ошибки в выплате могут отказать. Документ вернут на доработку. У заявителя будет 5 дней на исправление, иначе заявление придётся подавать повторно, и сроки выплат сдвинутся.

Анна Зайцева также обратила внимание на сроки подачи заявления. Для того, чтобы выплата суммировалась с 1 апреля, заявление нужно подать до 30 сентября.

Особое внимание нужно обратить на правила так называемого нулевого дохода, когда трудоспособные члены семьи по каким-то причинам нигде не работают.

«Это пособие выплачивается в том случае, если взрослые члены семьи имеют доход. Это зарплата, пенсия, стипендия и так далее. Но бывают такие случаи, когда по каким-то причинам дохода нет. И отсутствие дохода должно быть обосновано объективными жизненными ситуациями», - подчеркнула управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева.

На новую ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет могут рассчитывать семьи с низким уровнем дохода. Причем, учитывается здесь не только заработная плата, но и иные доходы семьи за прошедший год.

Все вопросы, на которые не успели дать ответ в рамках прямого эфира, специалисты ЦУР передадут в региональное отделение Пенсионного Фонда РФ.

 

Фото:  pexels

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