68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, как аномально жаркая погода в России сказывается на работоспособности работников Самарской области.

Результаты опроса показали, что 68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офисного помещения, 10% из дома, столько же – в гибридном формате (частично в офисе, частично удаленно), а 12% – на открытом воздухе.

Согласно опросу 95% работодателей региона не отпускали пораньше с работы своих подчиненных в жаркие дни. При том, что 76% опрошенных указали, что жара ухудшает их работоспособность.

На вопрос о том, какие условия для борьбы с жарой были на рабочем месте, большинство респондентов Самарской области отметили кондиционеры и вентиляторы, а также «плотные жалюзи/шторы». При этом 29% ответили, что для борьбы с жарой не предпринималось никаких мер. Чаще других так отвечали работающие соискатели в сфере рабочего персонала, представители строительной и транспортно-логистической сферы.