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65-летняя жительница села в Большеглушицком районе незаконно зарегистрировала мигрантов

15 декабря 2024 13:46
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65-летняя жительница села в Большеглушицком районе незаконно зарегистрировала мигрантов

Сотрудники Отдела МВД России по Большеглушицкому району пресекли факты фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении и фиктивной постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации.

В ходе дознания полицейскими установлено, что 65-летняя жительница села Тамбовка подала в миграционный пункт, для последующей регистрации, договор безвозмездного пользования жилым помещением и бланки уведомления, установленного законодательством Российской Федерации образца, о прибытии двоих иностранных граждан. При этом женщина достоверно знала, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут, поскольку это ее дом.

При подаче документов на регистрацию женщина неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но от своих действий не отказалась.

Участковый уполномоченный полиции, во время общения с гражданами, проживающими на административном участке, установил, что иностранцы по указанному адресу регистрации не проживают.

Отделом дознания ОМВД России по Большеглушицкому району женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ» и 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Уголовное дело рассмотрено в суде. Подсудимая в судебном заседании вину признала и раскаялась.

Мировой судья постановил признать злоумышленницу виновной в инкриминируемых преступлениях и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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