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60 тысяч школьников Самарского региона стали участниками онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»
60 тысяч школьников Самарского региона стали участниками онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»
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60 тысяч школьников Самарского региона стали участниками онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»

10 октября 2023 13:55
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60 тысяч школьников Самарского региона стали участниками онлайн-олимпиады «Безопасные дороги»

В этом году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала 19 сентября. Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание, которое проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов, проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». За две недели в олимпиаде приняли участие более 2 млн школьников, в том числе 60 тысяч учеников из Самарской области.

«С каждым годом интенсивность движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей. За первые две недели более 2 млн учащихся 1-9 классов приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги». Проверить свои знания можно до 15 октября включительно», ― сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Уже не первый год образовательные организации Самарской области участвуют во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Олимпиада является частью программ образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Она помогает проверить знания детей, усвоить основные правила. Тестирование проходит в игровой форме в интерактивном формате. К примеру, ученики могут выбрать персонажей, пройти мини-квест. Детям с 1 по 9 класс проходить ее очень интересно. Самое главное, что она выявляет пробелы в знаниях детей, и у педагогов есть возможность вернуться к сложной теме, еще раз закрепить ее», - говорит руководитель Самарского областного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Анастасия Баскакова.

При прохождении олимпиады сложнее всего на текущий момент участникам дается задача «Велосипедисты». С задачей «Велосипедисты» в этом году успешно справились только 18% школьников по всей России. Эта задача про разрешенные места для передвижения на велосипеде до и после 14 лет, дорожные знаки, регулирующие движение велосипедистов, спешивание при пересечении проезжей части дороги.

Эта тема стала сложной и для школьников Самарской области. «Чаще всего школьникам непонятно, как пользоваться средствами индивидуальной мобильности – велосипедами и самокатами. Новые правила езды на самокатах появились совсем недавно, еще не все их запомнили», - говорит Анастасия Баскакова.

Лучше всего школьники справляются с задачами «Световозвращение» (67%) и «Дворовые игры» (67%). В задаче «Световозвращение» необходимо разместить предметы со световозвращающими элементами на пешеходах так, чтобы они были заметны со всех сторон. А суть задачи «Дворовые игры» в том, что по описанию нужно найти во дворе пешеходов, которые могут оказаться в опасной ситуации и тех, кто уже ведет себя безопасно.

Напомним, олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России. Поучаствовать в онлайн-состязании и проверить собственные знания о мерах безопасности на дорогах можно до 15 октября включительно. Организаторами выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Снижение аварийности ― одна из главных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Добиться ее выполнения можно только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.

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