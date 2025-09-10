Я нашел ошибку
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
60% кандидатов, которые общаются с HR-ботом, проходят сценарий до конца

10 сентября 2025 10:12
Внедрение автоматических инструментов для управления персоналом стало необходимостью для бизнеса, особенно, с массовым наймом. Использование цифровых технологий позволяет в 3 раза повысить эффективность найма и высвободить для рекрутера 3,5 часа в день. Об этом директор сервиса HRMOST Константин Куница рассказал участникам HR-форума «Персонал Экспо» в Москве. 

По данным исследования Авито Работы, проходившие при трудоустройстве интервью с ИИ, отметили среди его важных преимуществ комфортное прохождение собеседования в удобное время (45% респондентов) и быстроту и объективность такого собеседования (33%).

Константин Куница представил успешный кейс по автоматизации найма в автомобильном бизнесе - совместно с РОЛЬФом. Для привлечения кандидатов в мобильном приложении и на сайте «РОЛЬФ Карьера» были размещены ссылки и QR-коды, ведущие на ботов.

Боты рассказывают кандидатам о вакансии, проводят опрос по требованиям компании, предупреждают о звонке рекрутера, чтобы люди не пропускали их. В цепочке взаимодействия с потенциальными сотрудниками важным звеном стали напоминания о собеседовании: такие сообщения помогают не терять кандидатов на финальном этапе и повышать их «доходимость» до встречи.

Креативные сценарии общения стали одним из способов усиления инструмента и повышения вовлеченности кандидатов. В частности, бот обращается к собеседнику в дружелюбном тоне и на «ты», использует забавные фразы для оживления разговора. Результаты внедрения автоматических помощников в работу HR-команды РОЛЬФа показывают, что 65% кандидатов реагируют на сообщения бота и 60% из них доходят до конца сценария.

Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
