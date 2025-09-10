60% кандидатов, которые общаются с HR-ботом, проходят сценарий до конца

118

Внедрение автоматических инструментов для управления персоналом стало необходимостью для бизнеса, особенно, с массовым наймом. Использование цифровых технологий позволяет в 3 раза повысить эффективность найма и высвободить для рекрутера 3,5 часа в день. Об этом директор сервиса HRMOST Константин Куница рассказал участникам HR-форума «Персонал Экспо» в Москве.

По данным исследования Авито Работы, проходившие при трудоустройстве интервью с ИИ, отметили среди его важных преимуществ комфортное прохождение собеседования в удобное время (45% респондентов) и быстроту и объективность такого собеседования (33%).

Константин Куница представил успешный кейс по автоматизации найма в автомобильном бизнесе - совместно с РОЛЬФом. Для привлечения кандидатов в мобильном приложении и на сайте «РОЛЬФ Карьера» были размещены ссылки и QR-коды, ведущие на ботов.

Боты рассказывают кандидатам о вакансии, проводят опрос по требованиям компании, предупреждают о звонке рекрутера, чтобы люди не пропускали их. В цепочке взаимодействия с потенциальными сотрудниками важным звеном стали напоминания о собеседовании: такие сообщения помогают не терять кандидатов на финальном этапе и повышать их «доходимость» до встречи.

Креативные сценарии общения стали одним из способов усиления инструмента и повышения вовлеченности кандидатов. В частности, бот обращается к собеседнику в дружелюбном тоне и на «ты», использует забавные фразы для оживления разговора. Результаты внедрения автоматических помощников в работу HR-команды РОЛЬФа показывают, что 65% кандидатов реагируют на сообщения бота и 60% из них доходят до конца сценария.