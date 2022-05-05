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6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"

5 мая 2022 18:18
87
Кульминацией праздника станет выступление Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки".

6 мая в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет праздник "Весна Победы".

В программе:
15.00 - торжественное возложение цветов к Вечному огню;
16.00 - концертная программа и работа тематических площадок.

Для гостей и зрителей в этот день:
- конкурс "Полевая кухня Победы",
- концерт от участников конкурса "Vиват, Россия!",
- музей военной техники и выставка музеев боевой славы,
- мастер-классы по изготовлению открыток,
- спортивная площадка "Готов к труду и обороне!",
- интерактивные площадки "Военный привал" и "Звонок в военное прошлое",
- военно-полевая кухня.
 
Кульминацией праздника станет выступление Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки".

Теги: Мероприятия

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