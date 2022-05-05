6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"

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6 мая в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет праздник "Весна Победы".

В программе:

15.00 - торжественное возложение цветов к Вечному огню;

16.00 - концертная программа и работа тематических площадок.

Для гостей и зрителей в этот день:

- конкурс "Полевая кухня Победы",

- концерт от участников конкурса "Vиват, Россия!",

- музей военной техники и выставка музеев боевой славы,

- мастер-классы по изготовлению открыток,

- спортивная площадка "Готов к труду и обороне!",

- интерактивные площадки "Военный привал" и "Звонок в военное прошлое",

- военно-полевая кухня.



Кульминацией праздника станет выступление Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки".