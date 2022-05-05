6 мая в парке Победы пройдет праздник "Весна Победы"

6 мая в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) пройдет праздник "Весна Победы".
В программе:
15.00 - торжественное возложение цветов к Вечному огню;
16.00 - концертная программа и работа тематических площадок.
Для гостей и зрителей в этот день:
- конкурс "Полевая кухня Победы",
- концерт от участников конкурса "Vиват, Россия!",
- музей военной техники и выставка музеев боевой славы,
- мастер-классы по изготовлению открыток,
- спортивная площадка "Готов к труду и обороне!",
- интерактивные площадки "Военный привал" и "Звонок в военное прошлое",
- военно-полевая кухня.
Кульминацией праздника станет выступление Государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки".