6 из 10 трудовых коллективов в Самаре дарят подарки коллегам в честь рождения ребенка

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61% горожан рассказали, что в их трудовых коллективах принято дарить подарки коллегам, когда у них рождается ребенок. А вот программы дополнительной поддержки для сотрудниц в декрете есть только у 9% компаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители трудоустроенного экономически активного населения.

У 9% компаний есть специальные программы поддержки для женщин, которые находятся в отпуске по беременности и родам. Эти меры не предусмотрены Трудовым кодексом РФ и обычно включают в себя дополнительные выплаты или единовременную помощь при рождении ребенка. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования.



Коллеги гораздо чаще проявляют заботу о молодых родителях и новорожденных, чем работодатели. 61% самарцев сообщили, что в их коллективах принято дарить подарки или деньги сослуживцам в честь рождения ребенка. Причем чаще о такой традиции сообщали женщины (65% против 58% среди мужчин).

Время проведения: 1 апреля — 5 мая 2024 года.

Фото: freepik.com