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6 из 10 самарцев считают, что в России есть средний класс

9 июня 2024 10:09
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6 из 10 самарцев считают, что в России есть средний класс

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения.

6 из 10 самарцев считают, что в России есть средний класс. 37% к нему себя причисляют. Главные характеристики среднего класса, по мнению горожан, — уровень дохода (77% опрошенных), квартира в собственности (35%), высшее образование и профессия (по 23%).
Женщины чаще верят в существование среднего класса в России и чаще себя к нему причисляют. Вероятно, дело в том, что запросы у женщин ниже, но они чаще мужчин называют основными характеристиками среднего класса наличие квартиры и должность. По мнению женщин, к среднему классу можно причислять тех, чей уровень дохода на 1 человека составляет в среднем 130 тысяч рублей в месяц, запросы мужчин — 170 тысяч рублей.

Горожане 35—44 лет говорят о существовании среднего класса и причисляют себя к нему чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Средний класс они чаще ассоциируют с особым мировоззрением и возможностью путешествовать за границу.

Каждый второй респондент с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц считает, что в России есть средний класс. Атрибутами этой прослойки общества они чаще считают особое мировоззрение, высшее образование, наличие дома в собственности.
Количество уверенных в существовании российского среднего класса и причисляющих себя к нему среди опрошенных с высшим и средним профессиональным образованием отличается незначительно. Однако выпускники вузов значительно чаще уверяли, что представитель среднего класса обязан иметь высшее образование и отдыхать за границей, а выпускники колледжей чаще считают, что нужно иметь профессию и хороший автомобиль.

Время проведения: 22 апреля — 14 мая 2024 года

Теги: Опрос

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