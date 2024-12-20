58% самарцев наряжаются на корпоратив ради себя, чтобы чувствовать себя уверенно и привлекательно

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41% самарцев потратят на наряд для корпоратива не более 5 000 рублей.

Ювелирный бренд Sokolov и ритейлер в сфере моды, красоты и лайфстайл Lamoda провели исследование и выяснили, что каждый пятый мужчина избегает корпоративов, в то время как среди женщин таких всего 5%. Вместе с тем, для большинства самарцев (58%) важнее всего выглядеть на корпоративе хорошо именно для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и привлекательно.

Почти половина самарцев (46%) любят участвовать в корпоративах, считая их отличной возможностью для общения с коллегами. Однако есть и те, кто предпочитает их избегать.Так, мужчины более склонны пропускать такие мероприятия – 22% из них не посещают их вовсе, тогда как среди женщин таких всего 5%. Идеальным корпоративом самарцы считают вечеринку с фуршетом, которую выбирает более половины опрошенных. При этом подчеркивается важность хорошей музыки, вкусной еды и танцев на празднике.

58% опрошенных стараются выглядеть на корпоративе хорошо в первую очередь для себя, чтобы быть увереннее и привлекательнее. 17% хотят впечатлить коллег противоположного пола, а 9% учитывают конкуренцию с коллегами своего пола.

Для многих женщин корпоратив — отличный повод обновить гардероб: 39% респонденток подбирают новый образ специально для праздника, а 49% обновляют наряд, если чувствуют такую необходимость. Мужчины, в свою очередь, более склонны использовать вещи из своего гардероба – 45% предпочитают носить уже имеющиеся вещи, и только 19% считают корпоратив поводом для покупки новых вещей или украшений.

Жительницы Самары чаще всего выбирают нарядные коктейльные и вечерние платья для корпоративов (52%), а каждая третья покупает юбки и блузки. Мужская часть аудитории, в свою очередь, обычно покупает рубашки и брюки (25%), а также отдает предпочтение спортивной одежде для активного отдыха (15%).

Больше половины респондентов (55%) планируют дополнить свои новогодние образы украшениями. При этом мужчины чаще выбирают аксессуары, которые подходят именно под праздничный наряд — так поступают 62% опрошенных. Женщины демонстрируют более практичный подход — каждая вторая покупает украшения, которые можно будет носить и после праздников.

Что касается бюджета на образ для корпоратива, самарцы не хотят тратить слишком много – 43% выделяют сумму от 5 000 до 10 000 рублей, а 41% готовы уложиться в 5 000 рублей. Лишь 7% планируют потратить от 10 000 до 15 000 рублей, и только 5% — от 15 000 до 20 000 рублей. Интересно, что мужчины чаще выбирают минимальные траты — 46% из них укладываются в 5 000 рублей, тогда как женщины чаще допускают расходы выше 10 000 рублей.

В ноябре и декабря по сравнению с сентябрем-октябрем на Lamoda женщины активно стали покупать платья (+98%), жакеты (33%), туфли (+37%), бижутери. (+49%). Среди мужчин за этот же период в количестве проданных единиц приросли пиджаки (+47%), жилеты (+43%), бабочки (+87%) и галстуки (+38%).