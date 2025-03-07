56% пар ссорятся в процессе ремонта

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Сегодня женщины составляют более половины (54%) покупателей товаров и услуг для ремонта и благоустройства жилья — сферы, которая традиционно считалась мужской. Об этом говорится в результатах исследования компании «Лемана ПРО», с которыми ознакомились «Известия» 6 марта. При этом 56% опрошенных россиян рассказали, что сталкиваются с конфликтами и ссорами в паре в процессе проведения ремонтных работ.

Чаще причиной конфликтов становится выбор отделочных материалов, причем для мужчин этот аспект более критичен (33%) по сравнению с женщинами (13%). На втором месте — выбор стиля интерьера (21%). Также среди распространенных разногласий отмечены вопросы бюджета (20%) и выбор предметов интерьера (19%). Эксперты выяснили, что главной сложностью в ремонте для обеих групп остается непосредственно этап выполнения работ: его отметили 32% мужчин и 29% женщин.

Вместе с тем мужчины чаще становятся инициаторами ремонта (62% против 52% женщин), а также лидируют в управлении процессом (76% против 50%). При этом 75% мужчин ответили, что берут на себя всё или большинство задач по ремонту и обустройству, в то время как женщины чаще говорят о разделении обязанностей поровну (41%). Кроме того, представители мужской аудитории чаще контролируют бюджет на ремонт (60% против 49%).

В то же время 56% россиянок рассказали, что самостоятельно определяют стиль интерьера. При этом женщины вдвое чаще мужчин (62% против 29%) привлекают партнеров к процессу выбора и покупки материалов для ремонта и строительства, а мужчины чаще делают это самостоятельно (41% против 16%).

«Мы видим, что женская аудитория все активнее вовлекается в сферу ремонта и благоустройства, которая раньше традиционно считалась мужской. Безусловно, это сильно влияет на развитие сегмента и является важным сигналом как для ритейлеров, так и для поставщиков товаров и услуг. В частности, растет спрос на доступные, понятные и удобные решения для обустройства — консультации, проекты под ключ, комплексные услуги монтажа и сборки», — сказала руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка компании «Лемана ПРО» Екатерина Жмурова.

По данным исследований, 47% проводивших ремонтные работы в 2024 году делегировали часть или все работы специалистам, стремясь сэкономить время.