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53% самарцев поддерживают инициативу о предоставлении дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании

20 июня 2025 09:59
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53% самарцев поддерживают инициативу о предоставлении дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск до 7 календарных дней для граждан с эмоциональным выгоранием (состояние планируется подтверждать тестами в медучреждениях).

По данным опроса, 53% самарцев поддерживают инициативу: «Я — за, хотя и понимаю, что это удобная лазейка для лодырей». 27% — против: «А работать за выгоревших кто будет?!»; «Насколько эти тесты будут объективны?»; «Нет такого диагноза!» 20% затруднились с оценкой инициативы: «Ни один работодатель не заинтересован предоставлять такие отпуска».

Идею практически в равной степени поддерживают мужчины и женщины. Наибольшее одобрение — среди молодежи до 35 лет (79%), тогда как среди респондентов от 35 до 45 лет — 46%. Некоторые молодые люди хотели бы отдыхать и дольше:«7 календарных дней с таким состоянием недостаточно, нужно 14!»

Горожане с доходом от 100 тысяч рублей в поддержку инициативы высказываются чаще тех, кто зарабатывает меньше (68%).

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск — 64%, среди не испытывавших подобное состояние — 26%.

Время проведения: 4 — 9 июня 2025 года

Теги: Опрос

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