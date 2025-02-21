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500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» России

21 февраля 2025 10:01
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500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» России

На участие во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка» подано 500 заявок от участников из Самарской области. Конкурс проводят Общество «Знание» и Движение Первых. Результаты отбора победителей будут объявлены 3 марта.

Самарская область стала одним из лидеров по числу заявок, которые были допущены к экспертной оценке, не только в Приволжском федеральном округе, но и в стране. За победу в конкурсе будут бороться 500 концепций от местных участников. Значительная часть заявок поступила от вузов: заявки поступали от Тольяттинской академии управления, СамГТУ, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.

«В Самарской области успешно развивается индустрия детских товаров. В этом сегменте активно работают и самозанятые, и индивидуальные предприниматели, и производственные предприятия, продукция которых известна не только в регионе, но и на рынке всей страны и дружественных государств. Активно в этом направлении работают университеты, предлагая свои оригинальные и технологические решения, будь то настольные игры, конструкторы, сборные модели и многое другое. Команда региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым всесторонне поддерживает такие проекты, и мы уверены, что их число с каждым годом будет только расти», - отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Напомним, конкурс был инициирован для того, чтобы выявить и поддержать проекты по производству оригинальных отечественных игр и игрушек, которые разработаны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Как отмечают организаторы, на промежуточном этапе лидером по количеству заявок стала номинация «сюжетно-образная игрушка». Она объединила более половины всех претендентов. Кроме того, каждый четвертый участник выбрал для реализации своей идеи формат настольных игр. Конструкторы и сборные модели воплотили в концепциях 6% участников. Номинация «техническая и технологическая игрушка» набрала 3% от общего числа заявок, а «мультимедийный проект» – 4%.

«Конкурс «Родная игрушка» получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну – от Калининграда и до Владивостока. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка – это не просто забава, но проводник в познание мира», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Заявки в каждой номинации пройдут отбор и оценку экспертного жюри, в которое войдут представители партнеров конкурса.

Теги: Акценты В центре внимания

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