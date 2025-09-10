5 октября стартует первый Всероссийский спортивный диктант

133

5 октября впервые в России пройдет масштабная просветительская акция – Всероссийский спортивный диктант. Мероприятие, призванное объединить любителей спорта по всей стране. 6+

Проверить свои знания можно будет в онлайн или оффлайн формате. Для этого организуют площадки написания диктанта в учебных заведениях, спортивных центрах, парках и библиотеках.

В Самарской области диктант пройдет:

на лыжной базе спортивной школы «Чайка»

в спортивном лицее на Первомайской в Самаре

в молодежной библиотеке на проспекте Ленина в Самаре

в школе «Галактика» в Тольятти

в библиотеке села Красный Яр

и во многих других местах!

Регистрация на диктант, материалы для подготовки и выбор площадки - на сайте sportdiktant.ru.

Инициатором проекта выступила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России.

Фото: минспорта СО