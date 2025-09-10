5 октября стартует первый Всероссийский спортивный диктант

5 октября впервые в России пройдет масштабная просветительская акция – Всероссийский спортивный диктант. Мероприятие, призванное объединить любителей спорта по всей стране. 6+
Проверить свои знания можно будет в онлайн или оффлайн формате. Для этого организуют площадки написания диктанта в учебных заведениях, спортивных центрах, парках и библиотеках.
В Самарской области диктант пройдет:
на лыжной базе спортивной школы «Чайка»
в спортивном лицее на Первомайской в Самаре
в молодежной библиотеке на проспекте Ленина в Самаре
в школе «Галактика» в Тольятти
в библиотеке села Красный Яр
и во многих других местах!
Регистрация на диктант, материалы для подготовки и выбор площадки - на сайте sportdiktant.ru.
Инициатором проекта выступила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России.
Фото: минспорта СО