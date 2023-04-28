5 лет назад на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоялся первый тестовый матч

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Прошло ровно 5 лет со дня первого футбольного матча на стадионе «Солидарность Самара Арена».



Первый тестовый матч в преддверии ЧМ прошел 28 апреля 2018 года. «Крылья Советов» принимали воронежский «Факел». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу волжан.



Возможность побывать на новом стадионе, вызвала у самарцев небывалый ажиотаж. Билеты были распроданы всего за пять часов с момента начала продаж. Перед организаторами матча стояла задача протестировать все системы жизнеобеспечения стадиона и все сервисы, предоставляемые болельщикам.



Символический розыгрыш мяча на новом стадионе было доверено провести ветеранам «Крыльев Советов» Валерьяну Панфилову, Равилю Аряпову и Андрею Каряке. Матч стал настоящим спортивным праздником. И завершился красочным фейерверком.

Фото: минспорта СО