5,5 тысячи участников ВФМ-2024 в открывающий день посетили лекции марафона Знание.Первые

157

Какой вклад в процветание России вносят атомные технологии, как развивается содружество БРИКС, как смех и музыка объединяют людей, из чего складывается IT-ландшафт страны — ответы на эти и многие другие вопросы узнали участники ВФМ-2024 на марафоне Знание.Первые Российского общества «Знание» в «Сириусе». В первый день работы марафона в рамках трека «Ответственность за судьбы мира» 5,5 тысячи молодых людей смогли встретиться с выдающимися государственными деятелями, руководителями крупных компаний, учеными, спортсменами, мастерами культуры и лидерами общественного мнения. Самые яркие выступления лекторов транслировались в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

На торжественной церемонии открытия марафона с приветственным словом выступил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он дал старт просветительской программе мероприятия и напомнил, что Россия находится в авангарде борьбы за многополярный мир, где у каждого есть пространство для самореализации и развития, а эти процессы основаны на опыте и знаниях.

Отвечая на вызовы времени

На площадке Международного аэропорта ВМФ-2024 перед молодежью выступил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Спикер познакомил публику с атомными технологиями, которые помогают России достигать устойчивого развития и смело смотреть в будущее. Завершили выступление слова о том, что главная задача всех исследователей — делать технологии полезными для людей, ставить человека в центр всего. Ребята из разных стран активно поддержали эти слова.

Перед собравшимися в павильоне «Москва» выступил первый вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин. Спикер посвятил свою лекцию цифровым просторам России и обрисовал современный IT-ландшафт страны. Выступление Сергея Анохина встретило самый живой отклик — молодежь активно задавала вопросы и интересовалась перспективами развития IT-отрасли.

София, изучающая информационную безопасность, спросила, какие траектории развития в сфере IT будут актуальны в течение 20 лет. Лектор ответил, что предсказать на два десятилетия сложно, но в ближайшие годы в авангарде развития всех технологий будет искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые позволят значительно увеличить возможности вычислений.

Молодежь также задала лектору вопрос о сложностях с доступом к интернету в отдаленных или малонаселенных регионах. Анохин заверил, что «Ростелеком» активно работает над обеспечением доступа в интернет для труднодоступных регионов и населенных пунктов с количеством жителей до 100 человек.

В павильоне «Нижний Новгород» помощник Президента Российской Федерации, Секретарь Государственного Совета Российской Федерации Игорь Левитин рассказывал об истории строительства Транссибирской (Транссиб) и Байкало-Амурской (БАМ) железнодорожных магистралей, о перспективах развития новых транспортных коридоров. Особенно увлекла ребят тема строительства БАМа. Их интересовало, какие экономические и технологические преимущества для российской промышленности принесет модернизация этой магистрали.

Студент СКФУ Макар Ржевский поделился, что целенаправленно выбрал лекцию Игоря Левитина: «В прошлом году мы участвовали в студенческом чемпионате, где нужно было выполнить задание, связанное с развитием восточных регионов России. В ходе этой работы описывали сетевую инфраструктуру и то, как она связана с жизнедеятельностью регионов. Это было связано с постройкой БАМ-2. И возник вопрос: какие экономические, технологические преимущества для российской промышленности принесет эта стройка? И здесь я могу получить на него ответ».

В павильоне «Казань» программа марафона началась с лекции Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, в которой глава ведомства затронул тему современных технологий в медицине. Лекция вызвала большой отклик у аудитории.

Гостья из Индии Ашвини Приядаршини Сингх поделилась впечатлениями после встречи с министром: «Я много слышала о медицине и медицинском образовании в России, и я приехала на марафон, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных этой теме. Мне было важно услышать представителя государства, который рассказал бы о российском здравоохранении, о сотрудничестве России и Индии в этой отрасли. Я узнала очень много интересного. Лектор говорил о том, что все мы, сидящие в этом зале, вносим вклад в общественное здравоохранение в той роли и мере, о которой даже не подозреваем».

За словом в карман

В павильоне «Ямал» о своем видении актерской профессии и влиянии кино на общество рассказал исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач. Ребята расспросили актера, как он попал в кино, как готовился к роли Андрея Пальто, как совмещал съемки с учебой в школе, собирается ли молодой актер получать профессиональное образование.

Стендап-комик Станислав Старовойтов рассказал о нюансах рождения шутки, о чем можно и нельзя шутить, вспомнил, как выступал перед военными в зоне СВО, об опыте в киноиндустрии. Анна Гаврилова из Грозного спросила его о планах. Старовойтов ответил, что планирует сняться в продолжении фильма «Батя», хочет написать новый концерт.

В свою очередь актер и продюсер Михаил Галустян пообщался с публикой на тему «Дипломатия смеха» и разъяснил, как юмор помогает достигать серьезных жизненных целей. Открытый диалог Михаила вызвал живой интерес у ребят — они задавали деятелю культуры вопросы о прошлых и новых проектах, об искусстве дубляжа, которое Михаил начал осваивать еще в детстве, о студенческих временах и многом другом. Затронули в обсуждении и такую важную способность, как самоирония.

Герои нашего времени

В павильоне «Нижний Новгород» открытый диалог с молодежью о героизме инициировали защитники Отечества: Герой ДНР, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артём Жога, Герой ДНР, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба (Абхаз), Герой России, офицер Росгвардии Сергей Белозёров, сопредседатель Адыгейской республиканской общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО», ветеран СВО Илья Донцов. Молодые люди задавали им многочисленные вопросы: о выполнении воинского долга, о перспективах России и жизни в новых регионах. Павел Стриженов из Кузбасса поинтересовался, нужно ли внедрять «Уроки мужества» в вузах и колледжах. Спикеры поддержали инициативу и посоветовали обратиться в региональный Фонд защитников Отечества. Гостья из Индии доктор Ашвани спросила, как работают медики в зоне СВО. Многие иностранные участники марафона подходили к микрофону, чтобы сказать слова благодарности российским героям.

Ребята, собравшиеся в павильоне «Москва», приняли участие в «модном разборе»: под руководством дизайнера Дениса Симачёва учились создавать свой стиль. А тем, кто никогда не был на Дальнем Востоке, о красотах этого региона рассказал губернатор Хабаровского края, член Государственного Совета Российской Федерации Михаил Дегтярёв. Многие ребята отметили, что это действительно один из самых привлекательных и перспективных регионов страны.

Завершил лекционную программу в павильоне «Москва» народный артист РФ, лауреат Государственной премии, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман. Известный джазмен говорил с ребятами о том, как музыка, ставшая для него главным делом жизни, наполняет каждый день радостью и особенным смыслом.

В павильоне «Белгород» говорили о растущей роли молодежи в мировых процессах и новых международных альянсах. Одним из спикеров выступил председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике, председатель Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев. Общаясь с лектором, участники марафона узнали, что киберспортивные игры помогают развивать точность, скорость реакции, формировать навык общения с людьми. Говорили и о том, что Россия в авангарде фиджитал-спорта.

Виктория Мироненко из Барнаула спросила спикера, какие стратегии и методы можно использовать для мотивации молодых людей. В ответ председатель Ассоциации волонтерских центров посоветовал мотивировать молодежь личным примером, создавать корпоративную культуру, где есть чувство плеча. Ведь именно это вдохновляет человека. Еще очень важно, чтобы в работе был смысл и каждый член команды это чувствовал.

БРИКС и молодежь

В панельной дискуссии на тему «БРИКС: союз равных» приняли участие иностранные эксперты: генеральный директор консалтинговой компании в области образования Apex Consultants Халембер Маха Линга Прасад (Индия) и журналист, геополитический аналитик Эскобар Магадо Франса Петронио Славио (Бразилия).

Дмитрий Муравейников из Республики Беларусь задал представителям стран БРИКС вопрос, какие перспективы появились у молодежи после расширения содружества БРИКС. Эскобар Магадо Франса Петронио Славио отметил, что, прежде всего, возможность много путешествовать, видеть мир и учиться взаимодействовать с разными людьми. Для этого также обязательно нужно учить иностранные языки, хотя бы два-три.

«Марафон и такие лекции, как «БРИКС: Союз равных», знакомят студентов друг с другом, помогают им лучше понять современный мировой порядок и международные отношения, осознать роль БРИКС, задуматься о том, как страны — участницы БРИКС могут работать вместе более эффективно. Подобные просветительские события дают возможность молодежи со всех уголков мира обучаться, обмениваться взглядами и идеями. Эти образовательные платформы становятся полноценными площадками для обсуждения многих социальных проблем», — поделился впечатлениями Бхушал Тахре, научный сотрудник в области международных отношений в Школе международных отношений и стратегических исследований Университета Мумбаи.

Марафон Знание.Первые проходит в «Сириусе» с 2 по 6 марта и охватывает шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ, павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва». Треки предстоящего марафона созвучны смыслам Фестиваля: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией».

Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» Российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 9 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»