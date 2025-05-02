49 предприятий губернии внедрили корпоративные программы укрепления общественного здоровья

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Корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте — это объединенные усилия работодателей, работников и органов власти по улучшению здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста, которые достигаются путем улучшения организации труда, информированию сотрудников по различным направлениям, разработки системы мотивации и поощрения здорового образа жизни.

Внедрение в регионе корпоративных программ по укреплению здоровья работников осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Развитие корпоративных программ общественного здоровья, взаимодействие с работодателями региона - важнейший приоритет деятельности медицинских учреждений и министерства здравоохранения Самарской области», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Разработка и внедрение корпоративных программ осуществляется при методической поддержке Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Кроме методической помощи, центром разработаны специальные практические семинары для трудовых коллективов – пирамида рисков, правильное питание, физическая активность как основа здоровья, а также специальные социологические опросы для оценки текущей ситуации и ее динамики. Важно,что на этих встречах люди не просто получают теоретические знания, а реальные практические навыки формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний.

За 2024 внедрено 20 новых корпоративных программ с 49 трудовыми коллективами.

"По итогам 2025 года мы планируем выйти на 60 корпоративных программ на предприятиях различных отраслей и форм собственности. Важным инструментом вовлечения предприятий в эту работу стало подписание министром здравоохранения Самарской области Андреем Орловым соответствующего Соглашения с Федерацией профсоюзов региона", - отметил Александр Владимирович.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены. На недавнем совещании с участием первого вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова и министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова были рассмотрены текущие результаты и выработаны меры по дальнейшему развитию этого направления профилактической работы.

Фото: минздрав СО