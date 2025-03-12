48% самарцев пользуются нейросетями

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

48% самарцев уже используют искусственный интеллект: 31% — для личных целей, 13% — в работе, 10% — для учебы. Мужчины применяют ИИ чаще женщин, причем преимущественно для личных и учебных задач, тогда как женщины чаще используют его в профессиональной деятельности.



Уровень вовлеченности в технологии напрямую зависит от возраста: ИИ используют 66% горожан до 35 лет, 40% — в возрасте от 35 до 45 лет и только 20% среди тех, кто старше 45. Молодёжь активно применяет ИИ во всех сферах: почти каждый второй — для личных целей, каждый третий — для учебы, 3 из 10 — в работе.



Чем выше доход, тем активнее респонденты используют нейросети: 27% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц против 58% среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей.



Среди пользователей нейросетей 23% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 58% — скорее удовлетворены, 10% — скорее не удовлетворены, а 9% — не удовлетворены вовсе.



Время проведения: 26 февраля — 10 марта 2025 года