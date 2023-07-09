47 лет назад в Куйбышеве открылся Детский парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина

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47 лет назад, 9 июля 1976 года, в Куйбышеве состоялось открытие Детского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.



Сегодня парк Гагарина – любимое место отдыха детей и взрослых, расположенное в центре города. Здесь каждый может покататься на аттракционах, покормить белок с рук среди высоких дубов и кленов, прогуляться вдоль пруда или же заняться спортом.



Еще в ХХ веке облик парка значительно отличался от сегодняшнего. Главными объектами была военная техника времен Великой Отечественной войны: танки, пушки, вертолеты и самолеты. Недалеко от них стоял самолет Ан-10, переоборудованный в детский кинотеатр «Антошка». Он пользовался огромной популярностью, но пострадал от пожара и восстановлен не был.

До 1997 г. в теплое время года в парке работал Самарский зоопарк, где посетители могли увидеть 46 видов животных. А до начала 1990—х на острове у искусственного водоема, где сейчас располагаются пушки, была деревянная крепость, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары