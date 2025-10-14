Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре

14 октября 2025 18:31
118
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

5 ноября состоится самое массовое беговое событие года на самарской земле – забег «Чистый спорт». Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Организаторы уже получили 4000 заявок на участие в забеге из 5 стран, 220 городов и 68 субъектов Российской Федерации.

Регистрация продолжается: участниками забега при наличии медицинского заключения врача о допуске могут стать все желающие жители и гости региона от 14 лет и старше.

«Мы ожидаем более 10 000 участников. Статистика говорит о том, что основная масса людей регистрируются незадолго до старта. К тому же, если у человека по каким-то причинам возникают сложности с регистрацией на сайте, можно пройти регистрацию непосредственно при получении стартовых пакетов», - рассказал организатор забега «Чистый спорт», руководитель серии стартов Volgaman Антон Сирота.

На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума «Россия – спортивная держава»: политики, деятели культуры и искусства и просто любители спорта и активного образа жизни. Также состоится эстафета среди представителей общероссийских спортивных федераций.

Трасса забега длиной 5 км пройдет по историческому центру города – по улицам Молодогвардейской, Венцека, Куйбышева, Чапаевской, Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской мимо музеев, театров, модерновых особняков и деревянных зданий старой Самары. Старт и финиш – на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича.

«Мы значительно увеличили стартовый коридор: практически на всю длину площади. Скорее всего, старт будет еще продолжаться, когда первые участники уже будут финишировать. Забег станет рекордным для Самарской области по количеству участников, и мы подтвердим звание беговой столицы», - отмечает Антон Сирота.

Каждый участник сможет получить сувенир с символикой забега, а каждый финишер – уникальную медаль. Старт – в 9:00, церемония награждения запланирована на 10:30.

Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам будет проходить в ТЦ «Гудок» (Самара, Красноармейская, 131) 31 октября с 15:00 до 21:00, с 1 по 3 ноября – с 11:00 до 21:00 и 4 ноября с 11:00 до 20:00.

Регистрация на забег открыта по ссылке https://reg.russiarunning.com/event/MassovyyzabegChis.. до 3 ноября включительно.

Самарская область примет XIII международный форум «Россия – спортивная держава» с 5 по 7 ноября согласно распоряжению Президента России Владимира Путина. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программы форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни. Помимо массового забега, в программе форума предусмотрены зрелищные и массовые спортивные мероприятия по различным видам спорта.

Оператор форума «Россия – спортивная держава» – фонд «Росконгресс», при поддержке Правительства Самарской области. Подробнее о форуме: https://forumsportrussia.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Мероприятия Самара

